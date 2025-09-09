Moore, oficializa sus planes de reelección

El gobernador Wes Moore (D) lo hace oficial el martes, anunciando sus planes de buscar la reelección en 2026.

El anuncio, que era ampliamente esperado, se realizó en un video de campaña en el que Moore relata su histórica campaña de 2022, que lo convirtió en el primer gobernador negro en la historia del estado, así como sus esfuerzos en materia de delincuencia, presupuesto, impuestos y la clase media desde que fue elegido.

“Pero mientras defendemos a la clase media de Maryland, el presidente de Estados Unidos se desvive por los multimillonarios y las grandes corporaciones… despidiendo a empleados federales, desmantelando Medicaid, subiendo los precios de todo, desde la electricidad hasta los comestibles”, dijo Moore en una transcripción del video publicada en Maryland Matters. “Los juegos de Washington son agotadores y, lo que es peor, perjudican a la gente. Yo no soy de ese mundo”.

El anuncio llega dos días después de que Moore repitió su insistencia en que tiene la intención de cumplir un mandato completo como gobernador y que no se presentará como candidato a la presidencia en 2028, un rumor que cobró nueva fuerza la semana pasada después de que los paparazzi fotografiaran a Moore y a su esposa en un barco en la villa italiana del actor George Clooney, considerado por algunos como un hacedor de reyes demócrata.

Moore, el actual candidato y presunto favorito en las primarias demócratas, se convierte en el segundo demócrata en anunciar sus intenciones de ocupar la mansión del gobernador.

Ralph Jaffe, un maestro jubilado, se presentó a las primarias el 30 de julio. Jaffe se ha postulado para gobernador o senador de EE. UU. en ocho elecciones anteriores, desde 1992. En 2022, terminó último en un campo de 10 candidatos en las primarias demócratas con 2978 votos, aproximadamente el 0,44 % de los votos emitidos en las primarias.

Mientras tanto, en el segundo piso…

Moore nombró el lunes a Lester Davis como su nuevo jefe de gabinete, en reemplazo del saliente Fagan Harris.

“Lester es un reconocido solucionador de problemas, y su demostrada capacidad para lograr mejores resultados para las personas a las que sirve impulsará el progreso que nuestra administración ha logrado en los últimos dos años y medio”, declaró Moore en un comunicado anunciando el nombramiento. “Aporta un compromiso con la construcción de alianzas sólidas, el impulso a las comunidades y la obtención de resultados basados ​​en datos, en consonancia con las prioridades que nuestra administración ha defendido desde el principio”.

Davis se incorpora a la administración tras tres años como vicepresidente y jefe de gabinete de CareFirst BlueCross BlueShield. También formó parte de los equipos de transición de Moore y del alcalde de Baltimore, Brandon Scott.

Mientras estuvo en Baltimore, pasó aproximadamente una década trabajando para Jack Young, primero como director de políticas y comunicaciones para el entonces presidente del Concejo Municipal, Young, y más tarde como subdirector de gabinete cuando Young se convirtió en alcalde después de que Catherine Pugh renunciara mientras estaba bajo investigación por fraude relacionado con sus libros «Healthy Holly».

Davis es licenciado en periodismo impreso por la Universidad Estatal de Norfolk y trabajó aproximadamente cuatro años como reportero en diversas publicaciones, incluyendo el Palm Beach Post. Comenzará su trabajo este otoño como parte de una transición planificada. Un portavoz de Moore no pudo proporcionar de inmediato el salario previsto de Davis.

Harris, el actual jefe de gabinete de Moore, anunció el mes pasado que dejaría el cargo a finales de año para convertirse en presidente y director ejecutivo de la Fundación Abell, una institución filantrópica de Baltimore.

La tienda del vestíbulo de Moore aumenta su personal

La gobernación también sumó dos nuevos diputados a su despacho legislativo.

Tony Bridges se incorpora al cabildeo tras tres años como subsecretario de Equidad y Participación en el Departamento de Transporte de Maryland. El exdelegado de la ciudad de Baltimore ocupó diversos cargos en el Departamento de Transporte, incluyendo el de jefe de gabinete de la Administración de Tránsito de Maryland.

También se une al equipo Hannah Dier, quien ocupó diversos cargos, incluyendo, más recientemente, el de subdirectora administrativa del condado bajo la dirección del ejecutivo del condado de Anne Arundel, Steuart Pittman. Antes de su paso por el condado de Anne Arundel, Dier trabajó durante seis años como analista presupuestaria en el Departamento de Servicios Legislativos. Los últimos tres años fueron como analista principal de políticas para el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Bridges y Dier completan un equipo de siete diputados bajo la dirección del Director Legislativo Jeremy Baker. Baker asesoró en su momento a dos presidentes de la Cámara de Representantes que coincidían con el servicio de Bridges y Dier.

Resulta que Hale es republicano (ahora)

Ed Hale, quien anunció que dejaba el Partido Demócrata para postularse a gobernador como republicano, enfrentó más críticas la semana pasada por su decisión de cambiar en lugar de luchar contra Moore por la nominación del Partido Demócrata.

El líder de la minoría del Senado, Stephen S. Hershey (republicano de Upper Shore), quien anunció la semana pasada que estaba explorando su propia candidatura a gobernador, afirmó en una entrevista que Hale aún no había cambiado de partido.

“Puede que se considere conservador, puede que dirija empresas, lo cual entendemos, pero la realidad es que es demócrata y sigue siendo demócrata”, dijo Hershey en una entrevista televisada el jueves. “Estuve hoy en la Junta Electoral; Ed Hill aún no ha cambiado de afiliación política”.

Resultó que sí lo había hecho.

Hale, demócrata de toda la vida, anunció el 21 de agosto que cambiaría de partido para postularse a gobernador como republicano. Un día después, durante una entrevista radial , declaró que había presentado la documentación para hacerlo oficial.

Tras la entrevista de Hershey, Hale compartió con Maryland Matters una foto de una tarjeta de registro de votante actualizada del condado de Talbot, donde reside. Con fecha del 22 de agosto, muestra que Hale se registró como republicano. El administrador electoral de Maryland, Jared DeMarinis, confirmó el lunes que Hale cambió de partido el 22 de agosto en el condado de Talbot y recibió una tarjeta de registro de votante actualizada.

«¿Por qué se burla de mí?», escribió Hale en un mensaje de texto a un periodista. «Parece falso».

Hershey no respondió a una solicitud de comentarios el lunes.

Hershey ha criticado duramente el cambio de partido de Hale, tachando al empresario de Baltimore de oportunista político y republicano recién llegado por conveniencia, no por convicción. Parece improbable que Hershey deje el tema a corto plazo: durante la entrevista con Fox 45, dejó claro que si se presenta a la carrera por la gobernación, el cambio de partido de Hale será material de campaña.

“No sé qué le hace pensar que puede unirse a nuestro partido después de años y años de ser demócrata de toda la vida y decir en el último minuto: ‘Voy a ser republicano’, y por eso me acojo”, dijo Hershey. “Ahora mismo, Ed Hale busca un partido… alguien que le dé la bienvenida. No creo que el Partido Republicano le dé la bienvenida, pero eso será un tema de campaña, y si es de eso de lo que tenemos que hablar, sin duda agradezco la oportunidad de competir contra un demócrata en las primarias republicanas”.

Hale aún no es un candidato oficial, según una consulta al sitio web de la Junta Electoral del Estado de Maryland el lunes por la noche.

John Myrick , quien anteriormente realizó una campaña sin éxito para el Senado de los EE. UU., y Carl A. Brunner Jr., un instructor de armas de fuego del condado de Carroll, siguen siendo los únicos dos candidatos presentados.