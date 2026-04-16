Un empleado del distrito escolar enfrenta cargos por abuso sexual de un menor

Un empleado de la escuela secundaria Walter Johnson en North Bethesda, Maryland, está acusado de tomar imágenes dentro de un vestuario femenino de la escuela.

James Mulhern III, un técnico de medios de 43 años de la escuela secundaria, enfrenta un cargo de abuso sexual de un menor en relación con las imágenes grabadas, según la policía del condado de Montgomery.

Según un comunicado de prensa del departamento de policía, las imágenes salieron a la luz después de que dos estudiantes vieran una cámara en una cabina de control en el teatro de la escuela secundaria.

Según se informa, uno de los estudiantes descubrió imágenes de un hombre colocando la cámara en el vestuario femenino tras revisar las imágenes en la tarjeta de memoria de la cámara. La misma tarjeta de memoria también contenía imágenes de chicas vistiéndose para una función de teatro en el vestuario femenino.

La policía informó que el estudiante que vio las imágenes envió los videos por correo a la directora de la escuela, Nicole Morgan.

Morgan notificó a los padres por correo electrónico el jueves y, sin mencionar a Mulhern, indicó que el empleado implicado en el caso había sido suspendido sin goce de sueldo a la espera del resultado de la investigación. Morgan incluyó un enlace al comunicado de prensa de la policía del condado de Montgomery , donde sí se mencionaba a Mulhern.

La policía informó que el miércoles se realizaron registros en la escuela y en la casa de Mulhern en Clarksburg, y que se recuperaron objetos «de valor probatorio».

La policía informó que la investigación continúa en curso.