Aprueban el concepto del plan de Trump para un Arco del Triunfo en Washington

El diseño del presidente Donald Trump para el Arco del Triunfo que desea construir en una de las entradas a la capital del país avanzó un paso más el jueves luego de que una agencia clave revisara la propuesta por primera vez. Un comisionado sugirió cambios, incluyendo la eliminación de la estatua similar a la Dama de la Libertad y el par de águilas que coronarían el arco y aumentarían su altura.

El arco es uno de los varios proyectos que el presidente republicano está impulsando, junto con un salón de baile en la Casa Blanca, para dejar su huella imborrable en Washington.

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos votó a favor de aprobar el diseño conceptual del arco. Los siete comisionados, todos designados por Trump, revisarán una versión actualizada del diseño antes de la votación final en una reunión futura.

La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que el arco «será el Arco del Triunfo MÁS GRANDE y MÁS HERMOSO del mundo» y una «maravillosa adición al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses lo disfruten durante muchas décadas».

En la agenda de la reunión mensual de la comisión también figuraba su plan para pintar de blanco el exterior de granito gris del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, que está al lado de la Casa Blanca.

Un tercer proyecto relacionado con la Casa Blanca, la construcción de un centro subterráneo para realizar controles de seguridad a turistas y otros visitantes, también estaba entre los temas a considerar.

Arco triunfal

El arco tendría una altura de 76 metros (250 pies) desde su base hasta una antorcha sostenida en alto por una figura similar a la Estatua de la Libertad en la cima de la estructura. Dicha figura estaría flanqueada en la parte superior por dos águilas y custodiada en la base por cuatro leones, todos dorados. Las frases «Una nación bajo Dios» y «Libertad y justicia para todos» estarían inscritas en letras doradas a ambos lados del monumento.

El vicepresidente de la comisión, el arquitecto James McCrery II, dijo que prefería el arco sin la figura ni las águilas en la parte superior. McCrery también se opuso a los leones en la base.

El arco se construiría en una isla artificial administrada por el Servicio de Parques Nacionales en la orilla de Virginia del río Potomac, al final del Puente Memorial, cerca del Monumento a Lincoln en Washington. El arco empequeñecería al Monumento a Lincoln, que mide 30 metros de altura, y tendría casi la mitad de la altura del Monumento a Washington , un obelisco de unos 169 metros.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que la altura de 250 pies del arco rendirá homenaje a los 250 años de existencia de Estados Unidos.

Un grupo de veteranos y un historiador han presentado una demanda ante un tribunal federal para bloquear la construcción, alegando que el arco interrumpiría la línea de visión entre el Monumento a Lincoln y Arlington House en el Cementerio Nacional de Arlington, entre otras razones.

Centro de control subterráneo para visitantes de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Departamento del Interior, el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina Ejecutiva del Presidente quieren comenzar la construcción en agosto de un centro de 33.000 pies cuadrados (3.066 metros cuadrados) para examinar a los turistas y otros visitantes de la Casa Blanca.

Se construiría bajo Sherman Park, terreno federal al suroeste de la Casa Blanca, para ofrecer un lugar más seguro para controlar a quienes realizan visitas guiadas a la Casa Blanca o asisten a eventos. Las nuevas instalaciones contarían con siete carriles para agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera.

Las autoridades quieren que esté operativo para julio de 2028, seis meses antes de que finalice el mandato de Trump.

Trabajo de pintura del edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower

Trump dijo que el Edificio de Oficinas Ejecutivas es hermoso, pero que no le gusta su exterior gris.

“Es uno de los edificios más bonitos de todo Washington”, dijo Trump en agosto. “Me parece increíble, pero hay que superar el color, porque la piedra que usaron era de un color realmente feo”.

Se presentaron dos propuestas a la comisión: cubrir todo el edificio de blanco brillante o pintar la mayor parte de blanco, dejando intacto el granito del sótano y el subsótano expuestos.

En documentos escritos, la Casa Blanca afirmó que el edificio ha estado prácticamente abandonado desde su construcción. Indicó que el color, el diseño y el volumen del edificio no armonizan visualmente con la arquitectura circundante y carecen de cohesión simbólica con la Casa Blanca.

La pintura del vehículo también es objeto de un litigio en un tribunal federal.

El edificio se encuentra al otro lado de un camino de acceso, frente al ala oeste. Su construcción finalizó en 1888, tras 17 años de obras, y su exterior de granito, pizarra y hierro fundido lo convierte en uno de los mejores ejemplos estadounidenses del estilo arquitectónico del Segundo Imperio francés.

Originalmente albergaba los departamentos de Estado, Guerra y Marina. Actualmente alberga las oficinas del vicepresidente y del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras.

El edificio es un monumento histórico nacional y también figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.