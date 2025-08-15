Toque de queda juvenil ante aumento de la seguridad en DC

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) aplicará este fin de semana una zona especial de toque de queda juvenil en el área de Navy Yard, en Washington, D.C., como parte de un esfuerzo para controlar grandes concentraciones de jóvenes que, según las autoridades, podrían representar riesgos para la seguridad pública.

La jefa de policía, Pamela A. Smith, anunció el jueves que la medida regirá diariamente de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., desde el viernes 15 de agosto hasta el lunes 18 de agosto.

La orden se ampara en la Ley de Enmienda de Emergencia sobre el Toque de Queda Juvenil de 2025, que autoriza a la jefatura de policía a establecer áreas específicas con toque de queda en respuesta a preocupaciones de seguridad pública.

La zona delimitada está comprendida entre la I-695 y Virginia Ave., Southeast, al norte; las calles 8th y 4th, Southeast, al este; M Street, Potomac Ave., Southeast y el río Anacostia al sur; y South Capitol Street, Southeast, al oeste.

De acuerdo con el MPD, dentro de esta zona está prohibido que grupos de nueve o más jóvenes de 17 años o menos se reúnan en espacios públicos o en negocios, a menos que participen en actividades exentas por la ley.

El toque de queda juvenil que rige en toda la ciudad hasta el 31 de agosto no cambia: las personas menores de 18 años deben estar fuera de las calles entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m.

El anuncio de esta zona de toque de queda llega en un momento de seguridad reforzada en Washington, tras la polémica intervención federal en el gobierno local ordenada por el presidente Donald Trump y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para apoyar a las autoridades locales.

La administración Trump justificó la medida citando la seguridad pública y la posibilidad de disturbios, aunque la decisión ha sido criticada por líderes de D.C. y organizaciones defensoras de los derechos civiles.