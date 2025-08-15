El precio es escribir: Concurso de ensayos podrías ganar una casa de 6 habitaciones en Fredericksburg

Un ensayo bien escrito y 200 dólares podrían hacerte ganar una casa de casi 6.000 pies cuadrados en el centro histórico de Fredericksburg, Virginia.

Paula y Robert Welsh dijeron que les encanta su casa georgiana de ladrillo, pero sentían que necesitaban un patio más grande para sus nietos, era hora de mudarse.

La casa, que cuenta con seis dormitorios, cuatro baños y medio y cinco espacios de estacionamiento fuera de la calle junto con un garaje para dos automóviles con un apartamento de un dormitorio, se puso a la venta por $ 1.8 millones.

Cuando no se vendió de inmediato, los galeses decidieron pensar en alternativas.

«No nos lo esperábamos», dijo Paula Welsh entre risas. «Incluso consideramos brevemente un alojamiento con desayuno, porque sería un alojamiento con encanto».

Después de que la pareja de jubilados se dio cuenta de que convertirlo en un bed and breakfast o ponerlo como Airbnb requeriría mucho trabajo, pensaron en sortear la casa.

“Al revisar el Código de Virginia, las rifas no son legales a menos que seas una organización sin fines de lucro y tengas una licencia”, dijo Paula.

Eso fue lo que llevó a la pareja a regalar la casa a través de un concurso de habilidades.

“Se trata de una tarifa de entrada de $200 y un ensayo sobre por qué quieres vivir en el centro histórico de Fredericksburg”, explicó Paula.

Hay un límite mínimo de 15,000 inscripciones, y el dinero se destinará a cubrir el costo de la casa, los gastos y los impuestos del premio del ganador. La SPCA de Fredericksburg y el Banco Regional de Alimentos de Fredericksburg también recibirán donaciones.

El jurado que decidirá al ganador del concurso de ensayos » Escribe tu Camino a Casa» estará compuesto por miembros de las dos organizaciones benéficas locales. Los galeses no participarán en el proceso de evaluación.

Los ensayos de 250 a 500 palabras serán evaluados por su impacto emocional, originalidad, creatividad, relevancia para el tema, gramática y puntuación.

El concurso comienza el viernes y durará hasta las 8 p.m. del 30 de septiembre.