Senadores buscan cambiar proyecto de ley que permite a militares operar como antes del accidente aéreo de DC

Senadores de ambos partidos presionaron el jueves para cambiar un proyecto de ley de defensa masivo después de que los investigadores del accidente y las familias de las víctimas advirtieron que la legislación desharía reformas de seguridad clave derivadas de una colisión entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército sobre Washington, DC, que mató a 67 personas.

El director de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) que investiga el accidente, un grupo de familiares de las víctimas y senadores del Comité de Comercio afirmaron que el proyecto de ley que la Cámara de Representantes presentó el miércoles reduciría la seguridad de los cielos estadounidenses. Permitiría a las fuerzas armadas operar prácticamente igual que antes del accidente de enero, el más mortífero en más de dos décadas, señalaron.

La senadora demócrata Maria Cantwell y el presidente del comité republicano, el senador Ted Cruz, presentaron el jueves dos enmiendas para eliminar las preocupantes disposiciones de seguridad para helicópteros y reemplazarlas con un proyecto de ley que presentaron el verano pasado para fortalecer los requisitos, pero no está claro si el liderazgo republicano permitirá que la Ley de Autorización de Defensa Nacional se modifique en esta etapa porque eso retrasaría su aprobación.

“Le debemos a las familias promulgar mejoras de seguridad reales, no darle al Departamento de Defensa mayores lagunas legales para explotar”, dijeron los senadores.

El proyecto de ley revertiría las reformas

Actualmente, el proyecto de ley incluye excepciones que permitirían a los helicópteros militares sobrevolar el congestionado espacio aéreo que rodea la capital del país sin utilizar un sistema clave llamado ADS-B para transmitir su ubicación, tal como lo hacían antes de la colisión de enero. La Administración Federal de Aviación (FAA) comenzó a exigirlo en marzo. La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, calificó el proyecto de ley como un «importante revés para la seguridad» que invita a que se repita ese desastre.

“Representa un riesgo inaceptable para los pasajeros, las aeronaves comerciales y militares, sus tripulaciones y los residentes de la región”, declaró Homendy. “También supone un desprecio inconcebible por nuestra investigación y por las 67 familias que perdieron a sus seres queridos en una tragedia totalmente evitable. Es vergonzoso”.

Los principales sindicatos que representan a pilotos , auxiliares de vuelo y otros trabajadores del transporte se unieron a las críticas contra el proyecto de ley el jueves. Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo , cuestionó la razón de su propuesta. Afirmó que estas disposiciones «no solo son imprudentes e indefendibles, sino que también socavan directamente las directrices de seguridad de la NTSB».

El Congreso podría recurrir a otro proyecto de ley para solucionar los problemas

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que está analizando las preocupaciones, pero cree que pueden abordarse mediante la rápida aprobación del proyecto de ley de seguridad aérea que Cruz y Cantwell propusieron el verano pasado, el cual exigiría a todos los operadores de aeronaves utilizar ambas formas de ADS-B (Transmisión Automática de Vigilancia Dependiente), la tecnología para transmitir datos de ubicación de aeronaves a otras aeronaves y controladores de tráfico aéreo. La mayoría de las aeronaves actuales están equipadas con ADS-B Out, pero las aerolíneas tendrían que incorporar la tecnología ADS-B In, más completa, a sus aviones.

Esa legislación también revocaría una exención a las solicitudes de transmisión ADS-B para aeronaves del Departamento de Defensa.

«Creo que eso resolvería las preocupaciones que tiene la gente sobre esa disposición y espero que podamos encontrar un camino para lograr que se apruebe ese proyecto de ley», dijo Thune, un republicano de Dakota del Sur.

Los militares volaron rutinariamente sin el ADS-B activado

Antes del accidente, el ejército utilizó exenciones de seguridad nacional para eludir los requisitos de seguridad de la FAA, alegando la preocupación por los riesgos de seguridad que supondría revelar la ubicación de sus helicópteros. Tim y Sheri Lilley, cuyo hijo Sam fue el primer oficial a bordo del avión de American Airlines, afirmaron que este proyecto de ley solo añade «una solución de fachada que permitiría seguir dejando de lado los requisitos con una simple evaluación de riesgos superficial».

Helicópteros militares como el Black Hawk involucrado en el accidente enviaron datos de ubicación a los controladores mediante un transpondedor. Sin embargo, la FAA ha afirmado que los datos ADS-B son más precisos, y la NTSB lleva décadas recomendando que todas las aeronaves estén equipadas con estos sistemas. El Ejército estaba preocupado por el uso de estos sistemas porque cualquier persona, incluido un aficionado a la aviación en tierra, puede usarlos para saber con precisión la ubicación de un helicóptero o avión.

Homendy afirmó que sería ridículo confiar a los militares la evaluación de los riesgos de seguridad cuando no son los expertos, y ni el Ejército ni la FAA detectaron 85 situaciones de riesgo en los alrededores del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en los años previos al accidente. Añadió que los militares desconocen cómo realizar ese tipo de evaluación de riesgos, y que nadie que redactó el proyecto de ley se molestó en consultar a los expertos de la NTSB, quienes sí lo saben.

El abogado de aviación Bob Clifford, que representa a la primera familia en demandar por el accidente de DC, dijo que no se debería permitir que los militares se evadan de las nuevas medidas de seguridad que tomó el Departamento de Transporte después de que la NTSB recomendara cambios para proteger al público que vuela.

“Sesenta y siete personas inocentes perdieron la vida debido a la insistencia innecesaria de los militares en mantener en secreto las operaciones de sus helicópteros en el espacio aéreo público”, dijo Clifford.

El informe final de la NTSB sobre la causa del accidente de DC no se publicará hasta el año próximo, pero los investigadores ya han identificado una serie de factores que contribuyeron, incluido el hecho de que el helicóptero volaba demasiado alto en una ruta que solo proporcionaba poca separación entre los helicópteros y los aviones que aterrizaban en la pista secundaria de Reagan.

Homendy afirmó que parte de la investigación se centra en las limitaciones de los diversos sistemas diseñados para alertar a otros pilotos y controladores aéreos sobre la ubicación de una aeronave. Los pilotos del avión estadounidense que volaba a Washington D. C. desde Wichita, Kansas, recibieron una advertencia sobre el tráfico cercano 20 segundos antes de la colisión. Sin embargo, a la baja altitud a la que volaba el avión mientras se preparaba para aterrizar, el sistema básico de prevención de colisiones recomendado por este proyecto de ley se vio parcialmente inhibido para evitar falsas alarmas y debido al escaso margen de maniobra.

La Casa Blanca y las fuerzas armadas no respondieron de inmediato el jueves a preguntas sobre estas preocupaciones de seguridad en el proyecto de ley. Sin embargo, a principios de esta semana, Trump dejó claro que quiere firmar la Ley de Autorización de Defensa Nacional porque promueve varias de sus prioridades y ofrece un aumento salarial del 3,8 % para muchos militares.

Se espera que el Senado aborde el proyecto de ley la próxima semana, y parece improbable que se realicen cambios finales. Sin embargo, el Congreso se tomará un receso por vacaciones al final de la semana, y se considera que el proyecto de ley de defensa debe aprobarse antes de fin de año.