Los jóvenes transgénero son blanco de los cambios en Scouting America impulsados ​​por el Pentágono

Scouting America modificará varias políticas a instancias del Pentágono, incluida una dirigida a los jóvenes transgénero, anunció el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras impulsa una campaña contra el apoyo militar a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión .

Algunos de los cambios reflejan lo que la organización sugirió al Departamento de Defensa en enero, que incluía descontinuar su insignia de mérito de Ciudadanía en la Sociedad e introducir una insignia de mérito de Servicio Militar, así como eximir las tarifas de registro para los hijos del personal militar.

Bajo la dirección de Hegseth, el Pentágono ha criticado la asociación de los militares con Scouting America, criticando su histórico cambio de marca en 2024 respecto de los Boy Scouts y otros cambios de los últimos años que considera parte de los esfuerzos de «cultura despierta» que quiere erradicar.

Hegseth dijo en un video publicado en X que el Pentágono “revisará vigorosamente” los cambios que la organización ha realizado en seis meses y dejará de apoyar a Scouting America si no cumple.

“Esperamos que eso no suceda, pero podría suceder”, dijo Hegseth. “Idealmente, creo que los Boy Scouts deberían volver a ser los Boy Scouts originales, un grupo que desarrolla a los niños para que se conviertan en hombres. Quizás algún día”.

En una declaración publicada el viernes, Scouting America no mencionó el cambio de política dirigido a los jóvenes transgénero, pero señaló su necesidad de cumplir con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que apuntaba a programas de diversidad, equidad e inclusión.

Scouting America, que tiene su sede en Irving, Texas, también señaló que mantuvo su nuevo nombre Scouting America y “preservó nuestro servicio a las más de 200.000 niñas que participan en nuestros programas”.

La organización comenzó a admitir jóvenes homosexuales en 2013 , puso fin a la prohibición general de líderes adultos homosexuales en 2015 y anunció en 2017 que aceptaría estudiantes transgénero. A partir de 2018, comenzó a aceptar niñas como Lobatos Scouts y en 2019, en el programa insignia de los Boy Scouts, rebautizado como Scouts BSA . Para mayo de 2024, más de 6000 niñas habían obtenido el codiciado rango de Águila Scout.

Scouting America dijo que los cambios de política profundizan la asociación centenaria de la organización con los militares, que ha incluido reuniones de Scouts en o cerca de instalaciones militares en los EE. UU. y en el extranjero.

“Scouting America es una de las vías de acceso más fiables a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que nuestro país haya conocido”, añadió la organización. “Los Scouts tienen una probabilidad significativamente mayor de servir en uniforme que la población general. Los Eagle Scouts tienen una amplia representación en los programas ROTC, academias de servicio y programas de liderazgo militar”.

El Pentágono dijo en una declaración a principios de este mes que estaba revisando su relación con Scouting America, afirmando que había «perdido el rumbo» en muchos sentidos y calificando de «inaceptables» los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de la organización.

“Los líderes de Scouting America han tomado decisiones que van en contra de los valores de esta administración”, decía la declaración del 6 de febrero, “incluida la adopción del DEl y otras posturas ideológicas de justicia social y de género fluido”.

El Pentágono dijo anteriormente que él y Scouting America estaban cerca de llegar a un acuerdo para continuar su asociación si la organización «implementa rápidamente las reformas de sentido común y valores fundamentales».

“Scouting America dista mucho de ser perfecto, pero se han comprometido firmemente a regresar a sus principios fundamentales”, decía el comunicado. “¡De vuelta a Dios y a la patria, de inmediato!”

El ejército de Estados Unidos y los Boy Scouts tienen vínculos de larga data, incluido el apoyo logístico brindado por el ejército al Jamboree Nacional de Boy Scouts desde su inicio en 1937.

El ejército también tiene una larga historia de patrocinio de tropas y actividades Scouts en bases militares estadounidenses y ha mantenido una fuerte relación con los Eagle Scouts, cuyos miembros a menudo se alistan en las fuerzas armadas.

En una declaración del año pasado, Scouting America expresó su preocupación luego de un informe de NPR que indicaba que el Pentágono planeaba recortar el apoyo a los programas Scouts en bases militares, así como al Jamboree Nacional, y eliminaría los aumentos en el grado salarial para los Eagle Scouts que se alisten.

Los Scouts le dijeron a Hegseth en enero que después de escuchar sus sugerencias, habían elaborado un plan para que lo revisara, que incluía descontinuar su insignia de mérito de Ciudadanía en la Sociedad e introducir una insignia de mérito de Servicio Militar, eximir las tarifas de registro para el personal militar y realizar una ceremonia para dedicarse nuevamente al liderazgo, el deber hacia Dios, el deber hacia el país y el servicio, además de disolver su comité de la junta de DEI.

Los Boy Scouts of America , fundados en 1910, alcanzaron un estatus prestigioso en los EE. UU. a lo largo de las décadas, cuando los derbis de madera de pino, el Juramento Scout y los Eagle Scouts pasaron a formar parte del léxico.

Cuenta la tradición que el empresario estadounidense William Boyce se inspiró para iniciar la organización después de perderse en la niebla de Londres y ser guiado a su destino por un joven que rechazó un consejo, diciéndole a Boyce que como era un scout (se formaron en Gran Bretaña en 1907) no podía aceptar dinero por una buena acción.

Desde entonces, la organización ha enfrentado controversias y experimentado cambios significativos.

En 1990, la organización expulsó a un Scout Águila que se había convertido en subjefe scout tras descubrir que era copresidente de la organización gay y lesbiana de su universidad. En 1992, presentó una demanda alegando discriminación y perdió ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó que los Scouts podían mantener criterios de membresía y liderazgo que excluían a las personas homosexuales.

Los grupos conservadores apoyaron a los Boy Scouts, pero numerosas instituciones redujeron su apoyo a medida que la prohibición continuaba. Esta terminó en 2013. En 2015, la organización levantó su prohibición general de líderes adultos homosexuales , permitiendo a las unidades Scouts patrocinadas por la iglesia mantener la exclusión por motivos religiosos.

En 2017, los Boy Scouts anunciaron que permitirían que los niños transgénero que se identifican como varones se inscribieran en sus programas exclusivos para varones. Esto ocurrió después de que a un niño de 8 años se le pidiera que abandonara su tropa Scout en Nueva Jersey después de que sus padres y líderes descubrieran que era transgénero.

Los Boy Scouts también enfrentaron una avalancha de reclamos por abuso sexual y buscaron protección por bancarrota en 2020, cuando habían sido nombrados en alrededor de 275 demandas y habían dicho a las aseguradoras que estaban al tanto de otros 1.400 reclamos.

En 2023, un juez confirmó el plan de quiebra de 2.400 millones de dólares que permitía a la organización seguir operando y al mismo tiempo compensar a más de 80.000 hombres que presentaron reclamos diciendo que habían sido abusados ​​sexualmente mientras participaban en el escultismo.

El año pasado, el presidente y director ejecutivo de Scouting America, Roger Krone, reconoció que hubo algunas reacciones negativas al cambio de marca, pero describió la respuesta general como positiva y que generó un interés más amplio.

«El hecho de que eligiéramos un nombre más bien neutral en cuanto al género hizo que mucha gente quisiera saber más al respecto», dijo Krone.

La organización afirmó haber visto un aumento en la membresía de aproximadamente 16,000 nuevos scouts, menos del 2% con respecto al año anterior. En ese momento, la organización afirmó que contaba con poco más de un millón de miembros.