Pandilleros coaccionaron a votantes en las elecciones de Honduras, denuncia una oenegé

Pandilleros «coaccionaron» a votantes durante las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras, denunció este jueves una oenegé de derechos humanos, que además documentó siete asesinatos por motivos políticos en el marco de la campaña.

La violencia de las pandillas representa uno de los mayores problemas de Honduras, donde operan Barrio 18 y Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

Una investigación de la oenegé Cristosal aseguró que miembros de bandas criminales «coaccionaron» a los votantes el día que elegían presidente, congresistas y alcaldes.

«Hemos identificado algunos actos de coacción al electorado» por la «presencia de pandilleros cerca de los centros de votación», dijo a la AFP el director de investigaciones de la organización, René Valiente.

También algunas personas «compartieron audios intimidatorios presuntamente de estructuras criminales» que coaccionaron el voto en ciertos lugares, añadió.

Valiente aclaró que Cristosal no podía determinar a qué partido favorecían los delincuentes, pero la presidenta hondureña, Xiomara Castro, aseguró que fue contra su formación, la izquierdista Libre.

«Se sufrieron amenazas de maras y pandillas a los votantes de Libre en diferentes partes del país», denunció Castro en una ceremonia militar en la que pidió a la policía y las Fuerzas Armadas investigar esos casos.

El estudio, titulado «Democracia bajo amenaza», también relaciona siete asesinatos, de un total de 67 hechos de «violencia política».

Las víctimas mortales fueron seis hombres que «desempeñaban o pretendían desempeñar un cargo a nivel municipal» y «un niño de cinco años que falleció» en un ataque a tiros contra una movilización de Libre.

Los hondureños siguen sin conocer quién los gobernará a partir del próximo año debido a un empate técnico entre el conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla.

Asfura se ubica primero con una ventaja de 1,30 puntos porcentuales.

Desde diciembre de 2022, el gobierno de Castro mantiene un estado de excepción similar al que impuso el mandatario Nayib Bukele para reducir a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, pero ambas estrategias son criticadas por defensores de los derechos humanos.

Aunque los homicidios en Honduras han bajado, los pandilleros siguen extorsionando a transportistas y comerciantes, y el estado de excepción ha propiciado torturas y abusos de poder, según Cristosal.