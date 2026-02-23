Oficial mata a hombre que apuñaló fatalmente a su esposa e hija, mientras su yerno lucha por vivir

Un hombre de unos 50 años apuñaló hasta la muerte a su hija adulta y a su esposa e hirió gravemente a su yerno antes de que la policía le disparara mortalmente en el condado de Fairfax, Virginia, el lunes por la mañana.

El jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, dijo que dos oficiales respondieron a un apartamento estilo jardín en la cuadra 3900 de Persimmon Drive, cerca de la intersección de Pickett Road y la Ruta 236 en el vecindario de Mantua, y encontraron «una escena de baño de sangre» cuando el hombre, armado con un cuchillo curvo de 10 pulgadas, estaba apuñalando a su yerno.

Davis dijo que un oficial disparó y mató al hombre después de ordenarle repetidamente que soltara el cuchillo.

Davis afirmó que se trata de un hombre que «masacró a su familia». Añadió que no había habido llamadas domésticas previas a la residencia.

Los oficiales llegaron a la escena después de un par de llamadas al 911, incluida una del yerno que estaba afuera quitando la nieve y se apresuró a regresar al apartamento después de escuchar un disturbio, dijo Davis.

El yerno vio que su esposa ya había sido apuñalada y el hombre estaba apuñalando a su suegra, según Davis.

“Entonces el suegro le dio una paliza a su yerno”, dijo Davis.

La policía informó que la hija del hombre falleció en el lugar y su esposa falleció poco después en un hospital. Su yerno también fue trasladado al hospital.

El yerno y la mujer asesinada tienen un bebé de un año que también estaba dentro del apartamento, dijo Davis. El niño resultó ileso y ahora está al cuidado de trabajadores sociales.

El agente que mató al hombre está en servicio modificado, como es habitual. Davis afirmó que el video de la cámara corporal y el audio del 911 se publicarán en un plazo de 30 días.