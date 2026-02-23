Trump instaura un día para honrar a familias de víctimas de inmigrantes indocumentados

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió este lunes con familiares de víctimas de inmigrantes indocumentados en una ceremonia en la Casa Blanca para designar oficialmente el 22 de febrero como el «Día Nacional de las Familias Ángel», como las denomina la Administración.

La fecha fue elegida en memoria de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años del estado de Georgia, que fue presuntamente asesinada por un migrante indocumentado el 22 de febrero de 2024.

La muerte de la joven llevó a los republicanos del Congreso a impulsar la Ley Laken Riley, promulgada por Trump en enero de 2025, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados.

Trump, que tras regresar al poder ha redoblado su dura política antimigratoria, cargó nuevamente contra los demócratas por «dejar abierta la frontera» y permitir que entraran «todos los que quisieran», durante su discurso antes de firmar la proclamación, rodeado de familiares de varios de los fallecidos.

«(Los fallecidos) Fueron víctimas de políticos que antepusieron la comodidad de los criminales extranjeros a la seguridad de los ciudadanos y patriotas estadounidenses», reiteró.

En Estados Unidos no existe una cifra oficial única y actualizada que establezca cuántos estadounidenses mueren al año a manos de inmigrantes ilegales, pero su impacto en los datos generales de criminalidad comparativamente bajos, de acuerdo con datos históricos del propio Departamento de Justicia.

Investigaciones de centros como el Instituto Cato muestran que la tasa de condenas por homicidio de inmigrantes indocumentados es baja y, en general, inferior a las registradas entre ciudadanos nativos.

Esta ceremonia se produce en un contexto de intensa tensión en Estados Unidos por la política migratoria aplicada por la Administración Trump que ha terminado con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis a manos de agentes federales de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que funcionan los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, entra en su décimo día de cierre parcial, sin visos de acuerdo en el Congreso entre legisladores demócratas y republicanos para aprobar nuevos fondos.