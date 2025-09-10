La segunda torre de apartamentos de lujo de Wardman Park ya está en prealquiler

La larga transformación del antiguo Wardman Park Hotel en dos costosas torres residenciales está casi completa, y el segundo de los dos edificios ahora acepta solicitudes de prealquiler.

El Zephyr es el más grande de los dos edificios, con 577 apartamentos y un alquiler que ronda los $7,000 al mes. Esta cifra es inferior a la de los áticos más caros del primer edificio, el Aerie, que alcanzan los $13,000 al mes, pero no escatima en comodidades.

Las instalaciones incluyen una piscina en la azotea con vistas de 360 ​​grados, salones tipo cabaña, un spa para mascotas y sala de juegos, un gimnasio con muro de escalada, piscina de entrenamiento y sauna, y más de 117,000 pies cuadrados de espacio de servicios al aire libre que comparte con Aerie.

Ambos edificios están situados alrededor de un parque del tamaño de una cancha de fútbol reglamentaria que incluye una piscina al aire libre, fogatas, salones y áreas de parrilla, juegos de césped, un parque para perros y un área de juegos infantiles.

Los apartamentos del Zephyr tienen ventanas de piso a techo y cocinas de alta gama.

En conjunto, ambos edificios cuentan con casi 900 apartamentos. Si bien ambos se encuentran entre los apartamentos más caros del mercado de Washington D. C. este año, ambos edificios ofrecen a los inquilinos que cumplen los requisitos para un contrato de arrendamiento hasta dos meses de alquiler gratuito.

Tanto el Aerie como el Zephyr fueron diseñados por el arquitecto Shalom Bones Associates, con sede en Washington D.C., cuyos otros proyectos incluyen el Georgetown Ritz-Carlton, The Yards, la renovación del Pentágono y varios rascacielos de Rosslyn.

La renovación de Wardman Park ha estado en proceso durante años por parte del desarrollador de San Francisco Carmel Partners , que compró el antiguo Wardman Park Hotel en 2021. En total, el desarrollo cubre 9,5 acres, con una entrada principal en 2650 Woodley Road.

Wardman Hotel Owner LLC, de Pacific Life Insurance Co., se declaró en quiebra en 2021 después de largas batallas judiciales que incluyeron a Marriott International, el operador del hotel durante décadas.

El hotel cerró en 2020, poco después del inicio de la pandemia. Carmel Partners, que finalmente adquirió la propiedad completa, comenzó su remodelación en 2024.