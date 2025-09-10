Estudiantes universitarios en DC protestaron contra la administración Trump y sus propios líderes

Alrededor de 100 estudiantes y activistas de la Universidad Howard protestaron el martes en la parte principal del campus, manifestándose contra el despliegue de la Guardia Nacional en DC y la falta de voluntad de sus propios líderes para hablar en contra.

La protesta duró aproximadamente una hora y contó con cánticos repetidos de “Liberen a DC” y “Liberen a Howard”, junto con otros cánticos de apoyo a la resistencia.

“Estados Unidos no está cumpliendo con su ideal original de libertad y libertad de expresión, etc.”, dijo Funmilayo Coates, estudiante de primer año de Howard, quien se encontraba entre el grupo de estudiantes que tomaron el megáfono para hablar. “No veo cómo una ocupación militar hará que nadie se sienta seguro”.

La protesta de Howard coincidió con manifestaciones en otras escuelas de la ciudad, incluidas la Universidad George Washington y la Universidad Americana, cuyos estudiantes protestaron contra el aumento de las fuerzas del orden.

Otro estudiante de primer año que asistió fue Landon Sirls, de Silver Spring, Maryland.

«Llegaba con la expectativa de algo. Pero lo que pasó recientemente es bastante descabellado», dijo.

A Sirls y a sus compañeros se les permitió salir de clase para presenciar la protesta. Si bien admite que el despliegue también ha reducido la delincuencia, no se siente necesariamente más seguro.

“Hay que admitir que esto tiene sus pros y sus contras”, dijo Sirls. “Y siento que, la mayoría de las veces, no sé qué tan seguro me siento caminando por ciertas calles del campus con gente patrullando constantemente”.

Kai’lin Merriweather, estudiante de último año, dijo que esperaba una mayor participación, no solo para dejarle un mensaje a la administración del presidente Donald Trump, sino también a los líderes de la Universidad Howard.

“Realmente necesita más unidad en la escuela, porque creo que la administración ignorará esto”, dijo. “Solo les importa su imagen, y si no tiene un gran impacto, no le prestarán atención”.

Merriweather lamentó el hecho de que sus amigos no estén dispuestos a salir como lo hacían antes del aumento de tropas federales en el Distrito.

«Solo está causando más daño que bien», añadió. «Es claramente una táctica para mostrar poder sobre la gente de aquí y cosas así. Literalmente, no contribuye a nada más».