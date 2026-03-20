La Junta del Trump Kennedy Center aprueba por unanimidad una renovación histórica

La Junta Directiva del Centro Conmemorativo para las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy votó por unanimidad cerrar temporalmente el recinto para llevar a cabo un ambicioso proyecto de revitalización. Tras una celebración del Día de la Independencia, el centro cerrará durante aproximadamente dos años, seguido de una gran reapertura.

La Junta también aprobó por unanimidad nombrar a Matt Floca, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de operaciones, como Director de Operaciones y Director Ejecutivo del Trump Kennedy Center. Asimismo, el embajador Richard Grenell, presidente del Trump Kennedy Center, dejará su cargo de liderazgo.

“Desde el primer día, nuestra misión fue convertir al Trump Kennedy Center en un lugar del que todos los estadounidenses pudieran sentirse orgullosos, y esta renovación cumple esa promesa”, afirmó el embajador Richard Grenell. “Estoy agradecido con el presidente Trump por su liderazgo visionario y con la Junta Directiva por su apoyo. Lo que viene valdrá la pena la espera, y confío en que Matt Floca dirigirá esta nueva etapa con la dedicación y excelencia que este centro merece”.

El presidente Trump aseguró una histórica asignación de 257 millones de dólares por parte del Congreso para abordar décadas de mantenimiento postergado. La decisión de la Junta de pausar temporalmente las operaciones permitirá realizar una renovación más integral y eficiente, sentando las bases para un renovado complejo cultural y de entretenimiento nacional para el disfrute de todos los estadounidenses.

“El presidente Trump y el embajador Grenell marcaron un rumbo audaz para el Trump Kennedy Center, y la votación unánime de hoy abre paso a un nuevo y emocionante capítulo”, señaló Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas. “Este proyecto transformará el centro en un destino de clase mundial, digno del legado y del futuro de la nación: un lugar emblemático donde todos los estadounidenses podrán disfrutar de la excelencia artística y el entretenimiento de primer nivel”.

El Trump Kennedy Center tendrá un ambicioso proyecto de revitalización

Photo: Johnny Yataco