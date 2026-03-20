Primera ministra nipona dice que quiere mejorar diálogo con Pekín en su reunión con Trump

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mostró este jueves, durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de mejorar las relaciones con China y de mantener vínculos diplomáticos basados en el diálogo.

«Japón ha mantenido una postura constante de diálogo con China y estamos gestionando las relaciones de una manera serena», afirmó la política conservadora en su primera visita a Washington.

Takachi llegó a la Casa Blanca para mantener una cumbre con Trump en un momento marcado por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que ha provocado que el presidente de Estados Unidos pida colaboración a países aliados, entre ellos Japón, para permitir el paso de buques por este punto estratégico por el que pasa el 20 % del crudo del mundo.

Además de este asunto, la visita de Takaichi a la capital de Estados Unidos incluirá reuniones con altos funcionarios para abordar cooperación militar, seguridad regional y la estrategia frente a China.

«Una vez más, quisiera reiterar que Japón ha mantenido un desarrollo constante en sus relaciones con China», insistió Takaichi.

Con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y China, mostró su «sincero deseo de que resulte propicia para la seguridad regional y contribuya a garantizar la estabilidad de la cadena de suministro global».

En este sentido, Trump se pronunció sobre su próximo viaje a China inicialmente previsto para finales de marzo y principios de abril, pero que se ha pospuesto entre cuatro y seis semanas, según recordó hoy el propio mandatario.

«Lo esperamos con interés, y creo que tendremos un viaje excelente», aseguró.

Además, le dijo a la primera ministra que cuando vaya a Pekín no escatimará «en elogios hacia Japón» al reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. EFE/Aaron Schwartz