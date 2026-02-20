En VA juez bloquea temporalmente el trabajo de redistribución de distritos de los demócratas

Un tribunal de Virginia bloqueó temporalmente el jueves a los demócratas para que no se preparen para un referéndum electoral de abril para rediseñar los mapas del Congreso del estado, lo que le dio al partido otro revés en sus esfuerzos por ganar cuatro escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la batalla nacional de redistribución de distritos.

El Tribunal de Circuito de Tazewell en Virginia concedió una orden de restricción temporal solicitada por el Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Republicano del Congreso sobre el momento y la redacción del referéndum electoral.

La moción, también firmada por los representantes republicanos Ben Cline y Morgan Griffith, argumentó que los demócratas estaban impulsando proyectos de ley relacionados con la redistribución de distritos en la legislatura a pesar de los obstáculos legales que impiden un proceso tan apresurado.

En una declaración, el Comité Nacional Republicano del Congreso dijo que “por segunda vez, los tribunales de Virginia han fallado en contra del intento partidista de los demócratas de Virginia de ignorar su propia Constitución y manipular el sistema a su favor”.

El presidente demócrata de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, rechazó esa idea.

“Los republicanos recurrieron al mismo juez –aunque la ley exige que estos casos se presenten en Richmond– en un segundo intento de quitarles este asunto a los votantes”, dijo el jueves.