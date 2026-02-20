Trump acusa a Obama de revelar información clasificada por respuesta sobre extraterrestres

Donald Trump, acusó este jueves al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada, después que el exmandatario dijo que los extraterrestres «son reales» en una entrevista en un pódcast.

“Dio información clasificada; se supone que él (Obama) no deba hacer eso”, dijo el presidente a reporteros a bordo del Air Force One en un viaje hacia el estado de Georgia.

En una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama aceptó una ronda de preguntas rápidas, en la que fue cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asintió, con un breve comentario: «Son reales, pero yo no los he visto».

«Y no están siendo escondidos en… ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.», añadió el expresidente (2009-2017).

Sin dar detalles, Trump aseguró que Obama “dio información clasificada. Cometió un grave error”.

El actual mandatario estadounidense subrayó que él no sabe si los extraterrestres son reales o no.

Las declaraciones se dan después que Obama aclarara en Instagram que no vio «pruebas» de que los «extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros» durante su presidencia, pero hizo una suposición «porque el universo es tan vasto, que es probable que haya vida ahí fuera».

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar ‘Área 51’, creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.