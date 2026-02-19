Decenas de personas se manifiestan contra la propuesta de instalar un centro de ICE en Hyattsville

Decenas de manifestantes marcharon por las calles de Hyattsville, Maryland, en protesta contra una propuesta de instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El representante demócrata Glenn Ivey y otros funcionarios electos de Maryland enviaron una carta esta semana a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al Director de ICE, Todd Lyons, para obtener más información sobre el proyecto.

“Cuando los agentes del ICE matan, aterrorizan o separan a los niños de sus padres, y ni siquiera se identifican —se esconden, ocultan sus rostros—, se les da el derecho a hacer lo que quieran con absoluta inmunidad”, declaró Charles Askins, residente de Hyattsville. “Eso es lo peor de lo peor, no los inmigrantes”.

Askins fue uno de los muchos manifestantes que marcharon por Hyattsville y terminaron frente al edificio de la nueva oficina propuesta en Belcrest Road.

En la carta a los funcionarios del DHS, Ivey escribió: “Dada la importante preocupación de la comunidad en torno a las operaciones de ICE y el posible impacto local de esta expansión a pocas cuadras de una iglesia, un lugar sensible y en el mismo edificio que una Oficina de Servicios Sociales de Inversión Familiar local, que atiende a niños pequeños y familias, solicitamos información detallada sobre esta instalación propuesta”.

La carta también fue firmada por los senadores de Maryland Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks. Solicita más información sobre las operaciones, el tamaño y el alcance de la oficina, y si será una rama de cumplimiento de la ley con celdas de detención o simplemente una oficina administrativa.

“He visto cómo son esos centros de detención”, dijo Ivey. “Tratan a la gente fatal. Son condiciones horribles. He visto refugios de animales que son mejores que algunos de los centros de detención que gestionan. Y no queremos patrullas itinerantes. No queremos que esto se convierta en Minneapolis”.

Cuando se le preguntó sobre la reciente prohibición de los acuerdos 287(g) firmada por el gobernador Wes Moore y si la administración del presidente Donald Trump continuará con la aplicación de medidas migratorias en el estado, Ivey dijo: «El modo de operar de Trump ha sido simplemente hacer lo que quiere hacer, y sigue haciéndolo hasta que la gente se resista».

“Eso fue lo que vimos en Minnesota”, continuó. “Llegaron y enviaron 3,000 agentes de ICE. Eso es cinco veces más agentes de ICE que los que tenían que policías en el Departamento de Policía de Minneapolis. La comunidad se alzó y los repelió, y los expulsaron de la ciudad”.

El congresista caminó con otros líderes locales durante su corta marcha, incluida la ejecutiva del condado de Prince George, Aisha Braveboy, y el alcalde de Hyattsville, Robert Croslin.

“Lo único que puedo hacer ahora mismo es darles las gracias a todos”, dijo Croslin a los numerosos manifestantes que ondeaban carteles que decían “No al ICE”. “Y para que sepan que Hyattsville es una ciudad santuario”.

Braveboy anunció que el jueves firmará una orden ejecutiva que limitará aún más la colaboración de las fuerzas del orden locales con los agentes de ICE.

Kathy Hogle, residente de Hyattsville, dijo que muchos de sus vecinos son inmigrantes y temen a las autoridades migratorias.

“Probablemente lo más importante en este momento es que tenemos cientos de miles de familias que no tienen a su sustentador, cientos de miles de familias que han sido traumatizadas y que tendrán que vivir con este trauma durante generaciones”, dijo Hogle.