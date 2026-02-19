Spanberger, dará una respuesta demócrata al discurso del Estado de la Unión de Trump.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dará la respuesta demócrata al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump la próxima semana, apenas meses después de ganar rotundamente un cargo que anteriormente estaba ocupado por un republicano.

Spanberger, quien cumplió tres mandatos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se convirtió en la primera gobernadora de Virginia a principios de este año. Ganó por un margen de dos dígitos, haciendo campaña sobre la asequibilidad y la reducción de los costos para las familias, un mensaje que los demócratas están reforzando ahora en su búsqueda de recuperar la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias de este año.

“El gobernador Spanberger establecerá un camino claro a seguir: reducir los costos diarios, proteger la atención médica y defender las libertades que nos definen como nación”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

Los demócratas intentan contrarrestar la gran plataforma de Trump

La refutación de Spanbberger se producirá tras el discurso de Trump ante el Congreso el martes, donde tendrá una plataforma nacional para promocionar su trayectoria y moldear el mensaje del Partido Republicano, un valioso tiempo de emisión que los presidentes suelen aprovechar al máximo. El primer discurso conjunto de Trump de su segundo mandato, el pasado marzo, duró una hora y 40 minutos.

Spanberger tendrá mucho menos tiempo para refutar. La respuesta demócrata del año pasado, presentada por la senadora Elissa Slotkin de Michigan, duró poco más de 10 minutos.

La brevedad y la falta de público han convertido la respuesta al Discurso del Estado de la Unión en una de las tareas más complejas de la política. Por ejemplo, la respuesta de la senadora republicana Katie Britt al presidente Joe Biden en 2024 fue ridiculizada en «Saturday Night Live», mientras que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, fue objeto de burlas por tomar una botella de agua al dar la respuesta republicana en 2013. Otras respuestas han caído en el olvido rápidamente.

El discurso de Spanberger no será la única respuesta demócrata a Trump el martes por la noche. Los líderes también anunciaron que el senador californiano Alex Padilla pronunciará la réplica en español.

Algunos legisladores demócratas están omitiendo por completo el discurso de Trump y están llevando a cabo su propia contraprogramación, incluyendo un acto del “Estado de la Unión del Pueblo” que se llevará a cabo en el National Mall con miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

“El presidente Trump es una vergüenza. Es, sin duda, el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, con diferencia”, escribió la senadora Patty Murray, demócrata por Washington, en redes sociales. “No voy a asistir a su discurso del Estado de la Unión para escucharlo divagar y mentir”.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha instado a sus miembros a sentarse en «desafío silencioso» durante el discurso de Trump o a mantenerse alejados, temerosos de las interrupciones que se han vuelto habituales en los recientes discursos presidenciales.

El representante demócrata Al Green, de Texas, fue expulsado de la Cámara de Representantes durante el discurso de Trump ante el Congreso el año pasado, cuando se puso de pie y comenzó a responderle al presidente. Otros demócratas desplegaron carteles de protesta desde sus asientos.

Spanberger, visto como un éxito electoral para los demócratas

Jeffries dijo al anunciar a Spanberger como la elegida del partido que ella «encarna lo mejor de Estados Unidos como madre, líder comunitaria y servidora pública dedicada».

Como exagente de casos de la CIA, Spanberger ha vinculado su carrera política a su servicio público y sus credenciales en seguridad nacional. También se ha presentado como madre de hijas educadas en las escuelas públicas de Virginia y veterana del Capitolio que a menudo trabajó con el partido contrario.

Desde que ganó las elecciones, se ha comprometido a trabajar con el presidente cuando estén alineados, pero también ha lanzado críticas más directas a la Casa Blanca.

Durante la campaña electoral del año pasado, Spanberger se manifestó en contra de la desmantelación del servicio civil por parte de la Casa Blanca, un tema que afectó particularmente fuerte en Virginia, hogar de un gran número de trabajadores federales.

“Quienes han dedicado su vida al servicio público, les preocupa una administración que está decorando edificios mientras las escuelas se desmoronan, destruyendo la red de seguridad social y sembrando el miedo en nuestras comunidades”, dijo Spanberger en su toma de posesión. “Traicionando los valores que nos definen como estadounidenses”.

El cierre récord del gobierno del año pasado también afectó a la considerable fuerza laboral federal del estado, dejando a muchos empleados sin salario durante semanas.

El gobierno federal se encuentra nuevamente parcialmente paralizado mientras los líderes demócratas del Congreso y la Casa Blanca negocian la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. El cierre, que comenzó el sábado, probablemente se extenderá hasta el discurso de Trump del martes, sin que se vislumbre un acuerdo.