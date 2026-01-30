DC suspende las multas por no retirar la nieve de las aceras

Washington, D.C. está suspendiendo las multas para las personas y negocios que no hayan despejado la nieve y el hielo de sus aceras; sin embargo, el requisito de limpiar esos pasillos peatonales sigue vigente.

Según la ley de D.C., los propietarios deben retirar la nieve y el hielo de las aceras que rodean sus propiedades dentro de las primeras ocho horas de luz diurna después de que termine una tormenta.

Normalmente, no hacerlo puede resultar en multas de $150 para propiedades comerciales y $25 para propiedades residenciales.

El Distrito está suspendiendo temporalmente esas sanciones debido al hielo que está cubriendo toda la nieve.

El Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) ofrece un Programa de Exención para Palear Aceras. Este programa exime a los propietarios de viviendas que tengan al menos 65 años o que tengan una discapacidad o necesidad funcional, del requisito de limpiar sus aceras dentro del plazo especificado. Se puede solicitar el programa en el sitio web del Departamento de Obras Públicas.

Para quienes puedan necesitar ayuda, Serve DC ofrece asistencia a través de su Equipo Voluntario de Nieve de DC. Los propietarios de 65 años o más, así como los residentes con discapacidades o necesidades funcionales, pueden inscribirse en el Programa Voluntario de Remoción de Nieve de DC llamando al 202-727-7925.

