El “zar fronterizo” Homan promete permanecer en Minneapolis

El “zar fronterizo” Tom Homan dijo el jueves que permanecerá en Minneapolis “hasta que el problema desaparezca”, después de que el presidente Donald Trump lo designara para encabezar una ofensiva contra la inmigración, tras la salida del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, del estado.

“He estado sobre el terreno menos de tres días completos. Llegué aquí el lunes. El presidente de Estados Unidos me llamó el lunes por la mañana y me pidió que me desplegara aquí”, dijo Homan a los periodistas. “Llegué el lunes por la noche, y me quedaré hasta que el problema se haya ido”.

Homan agregó que Trump prometió al pueblo estadounidense, incluidos los residentes de Minnesota, que trabajaría para garantizar que las comunidades estén seguras, y aseguró que la administración “está absolutamente enfocada en identificar y expulsar a extranjeros que representen una amenaza para la seguridad pública y para la seguridad nacional”.

También destacó sus recientes conversaciones con el gobernador de Minnesota, Tim Walz; el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey; y el fiscal general Keith Ellison, señalando que, aunque hubo desacuerdos, coincidieron en cooperar con las autoridades locales y reforzar la seguridad comunitaria.

“En mis reuniones con las personas hasta ahora, y lo más importante, con el gobernador y el fiscal general, y con el alcalde Frey, no estuvimos de acuerdo en todo”, explicó Homan. “No esperaba estar de acuerdo en todo. He escuchado que muchas personas quieren saber por qué estamos hablando con quienes no consideran amigos de la administración. La realidad es que no se pueden resolver los problemas si no se dialoga”.

Además, aunque reconoció que las operaciones de control migratorio en Minnesota no han sido perfectas, también insistió en que la administración no está renunciando a su misión.

“En general, durante décadas, ICE y CBP han cumplido con sus deberes con integridad, profesionalismo y compasión”, afirmó. “Esa sigue siendo la expectativa del presidente Trump, y nosotros —yo— exigiré a nuestros agentes y oficiales que mantengan ese estándar”.

Homan advirtió que si los agentes federales no actúan con profesionalismo, “se les tratará como a cualquier otra agencia federal; tenemos normas de conducta”.

