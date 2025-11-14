Consejo de DC escucha a la comunidad sobre el programa de vales de Vivienda

Miembros del Consejo de Washington, D.C., realizaron este miércoles una mesa redonda pública de supervisión para analizar el funcionamiento del programa de vales de vivienda del Distrito.

Este sistema, financiado directamente por la ciudad, ofrece vales de vivienda a residentes con necesidad económica para ayudarles a cubrir el costo del alquiler.

El concejal Robert C. White, Jr., presidente del Comité de Vivienda, y el concejal Matthew Frumin, quien encabeza el Comité de Servicios Humanos, convocaron esta reunión para evaluar el trabajo de la Autoridad de Vivienda de D.C. (DCHA) y del Departamento de Servicios Humanos (DHS).

Según un comunicado de prensa, el objetivo principal es “identificar los obstáculos que dificultan una entrega eficiente y una suscripción oportuna de los vales de vivienda financiados por el Distrito”.

Más de 45 personas se han inscrito para ofrecer su testimonio, entre ellas residentes y funcionarios del gobierno.

En audiencias anteriores sobre este mismo tema, varios habitantes denunciaron lo lento que ha sido el proceso para recibir asistencia de vivienda.