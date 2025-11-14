Commanders eligen firma de arquitectos para su nuevo estadio en D.C.

El equipo de fútbol americano Washington Commanders ha dado un paso decisivo hacia su regreso a la capital al elegir a HKS, reconocida firma de arquitectura y diseño con sede en Dallas, Texas, como la encargada de liderar el proyecto de su futuro estadio en el histórico terreno del RFK Stadium en Washington, D.C.

De acuerdo con el anuncio oficial del club, HKS será responsable de transformar las 180 acres del icónico sitio en un espacio multifuncional y dinámico, pensado para convertirse en un punto de encuentro que combine deporte, entretenimiento, vivienda, parques, recreación y servicios para la comunidad durante todo el año.

La empresa no es ajena a los grandes proyectos deportivos: entre sus obras más destacadas se encuentran el SoFi Stadium (hogar de los LA Rams y Chargers), el U.S. Bank Stadium (Minnesota Vikings) y el AT&T Stadium (Dallas Cowboys). Además, HKS cuenta con presencia en Washington, D.C. desde el año 2003.

En un comunicado, el presidente de los Commanders, Mark Clouse, destacó que la selección de HKS representa “un paso clave en nuestra misión de traer de nuevo a los Commanders a su ciudad”.

“Esta colaboración simboliza una visión compartida: construir un estadio que revolucione la experiencia de los fanáticos, fortalezca nuestros lazos con la comunidad y establezca un modelo para el futuro del deporte y el entretenimiento. Queremos ofrecer algo que trascienda generaciones y deje un legado duradero para el Distrito”, afirmó Clouse.

HKS adelantó que el diseño del estadio estará inspirado en la esencia del fútbol americano, pero también en la identidad histórica y cultural de Washington. La firma pretende reconectar la ciudad con el río Anacostia, promover el desarrollo económico del sector oriental y crear un espacio que “viva más allá del día de los partidos”.

El nuevo complejo deportivo contará con capacidad para 65,000 aficionados e incluirá miles de unidades residenciales —con una parte destinada a vivienda asequible—, además de instalaciones deportivas para jóvenes, zonas comerciales, un hotel y amplios espacios verdes.

Como parte del proceso de diseño, la compañía organizará junto al gobierno local reuniones comunitarias en noviembre y diciembre, donde los residentes podrán compartir sus ideas y preocupaciones sobre el proyecto.

Según el cronograma preliminar, la construcción comenzará en el otoño de 2027 y la inauguración del estadio está prevista para el año 2030, marcando una nueva era para el equipo y la ciudad.