Algunos legisladores del área de DC se saltarán el discurso del Estado de la Unión de Trump

Algunos miembros demócratas del Congreso del área de DC dijeron que no asistirán al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el martes por la noche, y en su lugar optarán por asistir a eventos separados en el Distrito.

Los legisladores han dicho que su decisión es una protesta contra las políticas de Trump en una amplia gama de temas.

«Estos no son tiempos normales y exigen una nueva respuesta», dijo la representante April McClain Delaney, quien representa al sexto distrito de Maryland, en un comunicado el lunes.

Criticó el trato que su administración da a los trabajadores federales y a los inmigrantes legales.

“También me indignan profundamente los ataques personales contra el gobernador Wes Moore, quien ha trabajado incansablemente para garantizar que ningún habitante de Maryland se quede atrás en medio de los drásticos recortes federales que ponen en peligro la atención médica y la seguridad alimentaria”, añadió.

McClain Delaney y el senador Chris Van Hollen de Maryland planean asistir a un evento en el National Mall el martes, anunciado como «El Estado de la Unión del Pueblo».

Van Hollen será uno de los legisladores que hablará en la manifestación.

“Trump está llevando a Estados Unidos hacia el fascismo, y me niego a normalizar su destrucción de nuestra Constitución y nuestra democracia”, dijo en una publicación reciente en X.

El representante Don Beyer, que representa al octavo distrito de Virginia, también ha dicho que no asistirá al Estado de la Unión.

Los demócratas también asistirán a un evento en el Club Nacional de Prensa el martes, llamado «Estado del Pantano». Los organizadores afirmaron que no se trata de una protesta, sino de una «refutación pública y en vivo» del discurso del presidente.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dará la respuesta televisada demócrata al discurso sobre el Estado de la Unión desde Colonial Williamsburg.

“El martes, espero unirme a los virginianos en este lugar histórico para exponer el próximo capítulo de nuestra historia: una visión clara de un futuro más fuerte, más seguro y más asequible para cada estadounidense que considera a nuestra nación su hogar”, dijo en un comunicado.

Otras formas de protesta: invitados y “desafío silencioso”

El representante Eugene Vindman, representante del 7.º Distrito de Virginia, planea traer a su hermano Alexander como invitado al Discurso del Estado de la Unión. El teniente coronel Alexander Vindman, oficial retirado del Ejército de los Estados Unidos, testificó ante el Congreso durante el primer proceso de destitución contra Trump.

“Traer a Alex como mi invitado significa honrar el principio de que nadie está por encima de la ley”, dijo Eugene Vindman en una declaración.

El representante Jamie Raskin, que representa al octavo distrito de Maryland, y el representante Suhas Subramanyam, que representa al décimo distrito de Virginia, planean traer a Sky Roberts y a su esposa Amanda al Estado de la Unión.

Sky Roberts es hermano de Virginia Roberts Giuffre, quien afirmó haber sido agredida sexualmente por Jeffrey Epstein cuando era adolescente. Giuffre se suicidó el año pasado y se le atribuye haber contribuido a visibilizar las acusaciones contra Epstein.

Raskin elogió a Sky y Amanda Roberts por seguir exigiendo “verdad y justicia”.

Los demócratas que están en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se sentarán en “desafío silencioso”, dijo el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries.