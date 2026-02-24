El noreste de EE. UU. se recupera de una brutal tormenta de nieve

Vecinos, empleados del gobierno y una poderosa máquina ferroviaria para quitar nieve apodada «Darth Vader» se apresuraron a rescatar gran parte del noreste de Estados Unidos de una tormenta brutal y, en algunas áreas, récord que cubrió la región con nieve y resultó en miles de cancelaciones de vuelos .

Pero a medida que la nieve se movía hacia el norte y disminuía en otras zonas el martes, los meteorólogos advirtieron que otra tormenta podría estar a la vuelta de la esquina.

La tormenta del lunes, que los meteorólogos califican como la más fuerte en una década, dejó más de 61 centímetros (2 pies) de nieve en partes del noreste. Más de 91 centímetros (3 pies) cayeron en Rhode Island, superando las cifras totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que azotó el noreste, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El martes por la mañana, las carreteras comenzaron a reabrirse, el transporte público estaba volviendo a funcionar en algunas ciudades y la electricidad había regresado para algunos de los cientos de miles de personas que se habían quedado sin electricidad en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island.

Amtrak canceló algunos trenes entre Boston y Nueva York y entre Nueva York y Filadelfia el martes por la mañana.

Algunas escuelas vuelven a abrir mientras otras continúan con el aprendizaje en línea

En la ciudad de Nueva York, que canceló las clases el lunes, el alcalde Zohran Mamdani anunció que las escuelas reabrirían para clases presenciales el martes, lo que generó dudas sobre cuán factible es eso con la nieve aún acumulada en las aceras.

El presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, dijo que las escuelas deberían permanecer cerradas, mientras que Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, describió la situación como «un gran desastre».

Habrá poca asistencia de estudiantes. Habrá poca asistencia del personal porque la gente no sabe si podrá viajar ni llegar a las escuelas, dijo.

Los portavoces de Mamdani no respondieron a un correo electrónico en busca de comentarios, pero el director de sus escuelas, el canciller Kamar Samuels, dijo en una publicación en X que estaban «confiados en nuestra decisión de reabrir».

Filadelfia implementó clases en línea el lunes y el martes. Los distritos de Long Island y otros suburbios de Nueva York anunciaron que suspenderían las clases nuevamente el martes.

Otra tormenta está en camino

El servicio meteorológico informó que está monitoreando otra tormenta que podría traer más nieve a la región a finales de esta semana. Se espera una combinación de lluvia y nieve para el miércoles, con hasta 5 centímetros de nieve.

Si bien no se espera que la nueva tormenta sea tan fuerte, incluso unos pocos centímetros adicionales de nieve en las áreas más afectadas podrían dificultar la limpieza, dijo Frank Pereira, meteorólogo del servicio meteorológico de College Park, Maryland.

“Cualquier nieve adicional en este momento probablemente no será bienvenida”, dijo.

Un ciclón bomba cancela miles de vuelos

El servicio meteorológico calificó la tormenta del lunes como un «ciclón bomba/ciclón del noreste clásico frente a la costa noreste». Un ciclón bomba se produce cuando la presión de una tormenta disminuye en un cierto nivel en un período de 24 horas, principalmente en otoño e invierno, cuando el aire gélido del Ártico puede llegar al sur y chocar con temperaturas más cálidas.

Más de 2.000 vuelos con origen y destino en Estados Unidos fueron cancelados el martes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware . La mayoría de las cancelaciones afectaron a aeropuertos de Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El Aeropuerto Internacional TF Green de Rhode Island detuvo sus operaciones el lunes debido a que recibió casi 38 pulgadas (97 centímetros) de nieve, según el Servicio Meteorológico, rompiendo un récord de 28,6 pulgadas (72,6 centímetros) establecido en 1978. La pausa continuó hasta el martes por la mañana mientras el aeropuerto evaluaba las condiciones.

Central Park, en la ciudad de Nueva York, registró 48 centímetros (19 pulgadas) de nieve. Warwick, Rhode Island, superó los 91 centímetros (3 pies), la mayor cantidad a nivel nacional hasta la fecha. La ráfaga de viento más alta, de 135 km/h (84 mph), se registró en Montauk Point, Nueva York.

Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como varios estados, declararon emergencia.

La gerencia del Boston Globe canceló la impresión de su diario por primera vez en sus más de 150 años de historia debido a que la nieve y los vientos impidieron que el personal llegara de manera segura a su planta de impresión, informó el periódico en un artículo en su sitio web.

Christa Prince y otras dos personas estaban en Brooklyn el lunes por la tarde con palas y una quitanieves eléctrica.

«Solo estamos haciendo un camino para este coche», dijo Prince. «No es nuestro coche, pero, ya sabes, solo le estamos haciendo un favor a nuestro vecino».