Renuncia La directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Cindy McCain

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Cindy McCain, anunció el jueves que dejará el cargo de jefa de la organización humanitaria dentro de tres meses para centrarse en su salud.

La estadounidense de 71 años sufrió un derrame cerebral leve en octubre de 2025 y regresó a principios de enero a la sede del PMA en Roma para reanudar sus funciones.

“No perdió tiempo en asumir las múltiples responsabilidades de liderar la agencia de primera línea que enfrenta una multitud de crisis de hambre en todo el mundo, pero descubrió que las demandas del trabajo superaban su recuperación”, dijo el PMA en un comunicado.

“Con gran pesar, anuncio mi intención de renunciar como director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos”, dijo McCain. “Servir a esta increíble organización ha sido el honor de mi vida”.

McCain elogió “la capacidad del PMA para salvar vidas en los lugares más peligrosos, desposeídos y remotos del mundo, donde la gente más nos necesita”.

Agregó que esperaba terminar su mandato y que la decisión de dejar la organización fue “una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar”.

“Pero mi salud no se ha recuperado a un nivel que me permita cumplir plenamente con las enormes exigencias de este trabajo”, afirmó.

McCain destacó que “en los últimos tres años, hemos brindado asistencia vital que ha cambiado la vida de millones de las personas más vulnerables del mundo, y este compromiso inquebrantable será más importante que nunca en los próximos años”.

McCain fue designada en marzo de 2023 para dirigir la mayor organización humanitaria del mundo por un período de cinco años. Anteriormente, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las agencias de la ONU para la alimentación y la agricultura durante la presidencia de Joe Biden.

La viuda del senador republicano John McCain, rompió con los republicanos cuando apoyó a Biden para presidente en 2020, lo que la convirtió en una sustituta clave del demócrata después de que el ahora presidente Donald Trump pasara años criticando a su esposo y su servicio militar.

Desde entonces, se ha convertido en el rostro del Programa Mundial de Alimentos, una de las pocas agencias de la ONU que ha recibido apoyo bipartidista en sus esfuerzos por ayudar a casi 150 millones de personas que enfrentan conflictos, desastres e impactos del cambio climático este año.

McCain y el PMA han estado en el centro de atención mientras la agencia ha buscado responder a las crisis humanitarias causadas por el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania y la ofensiva de Israel dentro de la Franja de Gaza.

McCain había sucedido a David Beasley, exgobernador de Carolina del Sur que había dirigido el PMA en tiempos difíciles, incluida la pandemia de COVID-19 y la crisis alimentaria mundial provocada por la invasión rusa de Ucrania.