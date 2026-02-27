Los casos de paperas están aumentando en Maryland

El Departamento de Salud de Maryland informa 19 casos confirmados y siete probables de paperas en el año hasta el 19 de febrero.

Esto representa un aumento respecto de solo cuatro casos confirmados en 2025.

Los adultos en el área de Baltimore constituyen la mayoría de los casos recientes, y el departamento de salud está investigando si están relacionados.

“Se propaga por contacto directo con la saliva o las gotitas respiratorias”, explicó la Dra. Mettassebia “Metti” Kanno, especialista en enfermedades infecciosas para adultos del Mid-Atlantic Permanente Medical Group. “No se considera tan contagioso como el sarampión”.

Los primeros síntomas de las paperas pueden incluir una infección de las vías respiratorias superiores, fiebre baja y pérdida de apetito.

Kanno dijo que el síntoma distintivo es una hinchazón dolorosa en las glándulas de uno o ambos lados de la cara, «delante de la oreja, justo entre la oreja y el ángulo de la mandíbula».

No existe tratamiento para las paperas y la mayoría de las personas se recuperan después de unas dos semanas. Sin embargo, el Departamento de Salud de Maryland indicó que puede haber complicaciones graves, como inflamación de testículos, ovarios o mamas, pancreatitis, pérdida de audición, meningitis y encefalitis. Algunas de estas complicaciones son más comunes en adultos, indicó la agencia.

El Departamento de Salud de Maryland también dijo que el riesgo para el público es bajo, porque la tasa de vacunación en el estado es alta.

La mejor manera de prevenir la enfermedad es administrar la vacuna triple vírica (MMR) de dos dosis, que se recomienda rutinariamente para niños. La primera dosis se administra generalmente entre los 12 y los 15 meses de edad, seguida de la segunda entre los 4 y los 6 años.

Las personas nacidas antes de 1957 se consideran inmunes a las tres enfermedades. Si nació después y cree estar vacunado, pero no encuentra pruebas, Kanno recomienda recibir al menos una dosis de refuerzo. Los adultos que nunca se han vacunado deben recibir dos dosis.