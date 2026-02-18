El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de alto nivel sobre Gaza antes de que se reúna la Junta de Paz de Trump

El Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para una reunión de alto nivel el miércoles sobre el acuerdo de cese del fuego en Gaza y los esfuerzos de Israel para expandir su control en Cisjordania antes de que los líderes mundiales viajen a Washington para discutir el futuro de los territorios palestinos en la cumbre.

Primera reunión de la Junta de Paz del presidente Donald Trump .

La sesión de la ONU en Nueva York estaba programada originalmente para el jueves, pero se adelantó después de que Trump anunciara la reunión de la junta para esa misma fecha y quedara claro que esto complicaría los planes de viaje de los diplomáticos que planeaban asistir a ambas sesiones. Esto es una señal del potencial de solapamiento y conflicto de agendas entre el organismo más poderoso de las Naciones Unidas y la nueva iniciativa de Trump, cuyas ambiciones más amplias de mediar en conflictos globales han suscitado preocupación en algunos países ante la posibilidad de que intente rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU .

Cuando se le preguntó qué espera ver de las reuniones consecutivas de esta semana, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo a los periodistas: «Esperamos que la comunidad internacional detenga a Israel y ponga fin a sus esfuerzos ilegales contra la anexión, ya sea en Washington o en Nueva York».

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Israel, Jordania, Egipto e Indonesia, entre otros, asistan a la reunión mensual en Oriente Medio del consejo de 15 miembros, después de que muchos países árabes e islámicos solicitaron la semana pasada que se discutiera Gaza y el polémico proyecto de asentamiento de Israel en Cisjordania antes de que algunos de ellos se dirigieran a Washington.

La junta que presidirá Trump se concibió originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían su plan de 20 puntos para el futuro de Gaza . Sin embargo, la ambiciosa nueva visión del presidente republicano de que la junta actúe como mediadora en conflictos mundiales ha generado escepticismo entre sus principales aliados .

Aunque más de 20 países han aceptado hasta ahora una invitación para unirse a la junta, socios cercanos de Estados Unidos, incluidos Francia, Alemania y otros, han optado por no unirse todavía y han renovado su apoyo a la ONU, que también está en medio de importantes reformas y recortes de financiación .

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, desestimó las preocupaciones sobre la composición de la Junta de Paz y dijo al presentador de radio conservador Hugh Hewitt en una entrevista el lunes que los países más relevantes, incluidos Qatar y Egipto, que están en contacto con el liderazgo de Hamas, han aceptado la invitación.

“Todos esos países están en el Consejo de la Paz, cantando la misma melodía que Estados Unidos”, dijo.

El Consejo de Seguridad se reunirá un día después de que casi todos sus 15 miembros, menos Estados Unidos, y docenas de otros diplomáticos se unieron al embajador palestino Mansour mientras leía una declaración en nombre de 80 países y varias organizaciones condenando las últimas acciones de Israel en Cisjordania , exigiendo una reversión inmediata y subrayando «una fuerte oposición a cualquier forma de anexión».

Israel, cuya misión ante la ONU no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la reunión del miércoles, está iniciando un polémico proceso de regulación territorial que profundizará su control sobre la Cisjordania ocupada . El ministro de Energía israelí, Eli Cohen, afirmó que esto equivale a una «soberanía de facto» que bloqueará el establecimiento de un Estado palestino.

Palestinos indignados, países árabes y grupos de derechos humanos han calificado las medidas como una anexión ilegal del territorio, hogar de aproximadamente 3,4 millones de palestinos que lo buscan para un futuro estado.

Se espera que la reunión de la ONU también profundice en el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre tras más de dos años de guerra entre Israel y Hamás. El Reino Unido, que actualmente preside el consejo, indicó que la reunión incluirá sesiones informativas a cargo de la jefa política de la ONU, Rosemary DiCarlo, y de representantes de la sociedad civil israelí y palestina por primera vez desde los atentados del 7 de octubre.

Algunos aspectos del acuerdo de alto el fuego han avanzado, incluyendo la liberación de todos los rehenes que Hamás tenía retenidos y el aumento de la ayuda humanitaria que llega a Gaza, aunque la ONU afirma que es insuficiente. Se ha nombrado un nuevo comité tecnocrático para administrar los asuntos cotidianos de Gaza.

Pero los pasos más difíciles están por venir , incluido el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

Trump declaró esta semana que los miembros de la Junta de Paz han prometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y destinarán miles de efectivos a las fuerzas internacionales de estabilización y policía para el territorio. No proporcionó detalles. El ejército indonesio afirma que se espera que hasta 8.000 de sus tropas estén listas para finales de junio para un posible despliegue en Gaza como parte de una misión humanitaria y de paz.