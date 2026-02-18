Policía salva a bebé que se estaba ahogando

La mañana del Día de San Valentín, el agente estatal de Maryland, Nicholas Warren, detuvo un vehículo en Walnut Drive, Elkton, Maryland. Fue entonces cuando otro vehículo se detuvo y un hombre desesperado salió del vehículo.

—¡Ayuda! Mi bebé se está ahogando —dijo el hombre.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a Warren sacando rápidamente al niño del vehículo y dándole golpes en la espalda mientras pedía ayuda al personal de emergencia por su radio.

Después de menos de un minuto de administrarle cuidados, el objeto se desprendió de la garganta del niño y el bebé comenzó a llorar.

«Todo mi entrenamiento y demás me ayudaron», dijo Warren, exbombero voluntario. «Tengo hijos pequeños. Por suerte, sabía qué hacer».

Si tiene un bebé que no responde o se está atragantando, la Cruz Roja Americana recomienda sostenerlo boca abajo a lo largo de su antebrazo, con la mano debajo de su barbilla. Sin cubrirle la boca, use la base de la otra mano para darle golpes firmes en la espalda, entre los omóplatos.

Warren relató los desgarradores momentos después de recibir al niño.

“Tenían al bebé con ellos en el auto, y no se movía”, dijo Warren.

Después de que el bebé comenzó a respirar nuevamente, los paramédicos lo examinaron, dijo Warren.

Una vez que se declaró que estaba bien, el bebé fue devuelto a sus padres, aliviados y agradecidos.

«Nos dimos la mano y nos abrazamos», dijo Warren sobre su interacción con los padres del bebé. «Es una sensación muy agradable. Nunca antes me había pasado algo tan gratificante».