Cónsul General de El Salvador comprometido con la Diáspora

Por Grego Pineda

La comunidad salvadoreña en la zona metropolitana de Washington DC, es reconocida por su empuje en la vida y su devoción al trabajo; estos méritos han hecho que gane un lugar significativo en los Estados de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. El respeto que tiene la comunidad entre otras comunidades y para si misma es un logro ganado a pulso y por muchos años.

Ahora la Diáspora Salvadoreña tiene a su alcance un Cónsul General que proviene de sus propias filas. El Licenciado Pedro A. Rodríguez ha vivido por más de una década en la zona y es un profesional comprometido con su rol de funcionario público, y por esos antecedentes el Washington Hispanic newspaper ha considerado importante establecer un puente de comunicación entre la numerosa comunidad y su Cónsul.

Señor Cónsul, usted es parte de la Diáspora salvadoreña, ¿cree que eso le permite desarrollar un mejor servicio a sus connacionales?

Tengo la experiencia de conocerlos y saber las necesidades de ella. Porque he vivido con ellos y entre ellos por más de veinte años. Hemos interactuado con muchos sectores. Y eso nos ha ayudado a ser un consulado mas cercano a ellos. Con un Servicio al Cliente de alta calidad, más efectivo. Acercamiento cálido. Ya no somos como antes, que el cónsul era inaccesible. Ahora hemos estado con todos en la pandemia y a pesar de ello no dejamos de trabajar en mejorar y utilizar la tecnología para optimizar los recursos.

Efectivamente soy el primer cónsul de la diáspora. El señor Presidente de la República ha tenido la visión de que los Consulados iban a cambiar si miembros de la diáspora estamos al frente de ellos, siempre y cuando estemos preparados profesionalmente. Si alguien viene del exterior, al llegar tiene que adaptarse y conocer la idiosincrasia de la diáspora. La diáspora se ha educado en un nuevo ambiente con la cultura norteamericana, y eso implica un trato especial.

Como Cónsul General, ¿Qué cambios ha efectuado para beneficio de la comunidad?

Cambios tecnológicos de primera línea. El salto tecnológico es grande. Todo se hace en línea, cita y ya no es aquel tramite engorroso como antes que tenían que madrugar e ingresar para pedir cualquier servicio. Ahora en línea solicita lo que desea y al llegar a su cita, llega con documentos previamente establecidos y directo a recibir el servicio. Hemos pasado de cuatro horas en procesar un Pasaporte, a treinta minutos. Hay grandes cambios con la tecnología. El consulado se mueve a grandes pasos. Registros de familia en 30 minutos y solo es un primer año de gestión y ya hemos hecho cambios significativos, pero vamos por más.

¿Ha habido alguna resistencia de la población con la implementación de estas medidas?

Si, todo cambio implica un periodo de adaptación. Y todo cambio crea esos pequeños cismas. Al principio eran pocas las citas, pero ahora son mas de cien. Se debe educar a la población para que utilice la tecnología y se beneficie de seguir indicaciones. Mi área de Maryland tiene 180 mil salvadoreños y algo parecido en el DC e incluyendo a Virginia, somos mas de medio millón. Pero el censo dirá muy pronto cuántos somos.

Su consulado acaba de restablecer la atención al público, ¿me puede ampliar sobre esto?

Ha estado cerrado por la pandemia y porque hemos seguido toda indicación del Condado y del Estado para preservar la salud del personal y de los usuarios. Pero cuando abrieron en agosto hemos estado trabajando con horarios extendidos, incluso los fines de semana. A partir del 23 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, por directrices de Cancillería salvadoreña laboramos de lunes a viernes de 7 a 7, los sábados de 8 a 4 y los domingos de 8 a 12. El otro año, después de la pandemia, vendrá un servicio normalizado, pero al 100%.

En estos difíciles tiempos de Pandemia ¿cómo lleva el protocolo?

El protocolo de salud que se sigue es el dictado por el estado de MD. No mas de diez personas en el Consulado. Rotación constante. Solo pueden estar 15 minutos y se retiran. Se les toma la temperatura antes de entrar y se les facilita gel desinfectante para lavar las manos. Y el uso de mascara todo el tiempo.

¿Cómo están operando lo del DUI? ¿la demanda es numerosa?

Los usuarios tienen que saber que el Registro de la Persona Natural -RPN- es una oficina separada, que responde al RPN de El Salvador, con horario y procedimientos diferentes. El RPN es totalmente ajeno al Consulado. El RPN tiene una dinámica diferente y es bueno que la población sepa esta situación. Todo trámite con el RPN es de responsabilidad de ellos.

Además de liderar los servicios consulares a la comunidad, ¿qué otros roles desempeña?

Tengo varios roles, conforme al Plan Cuscatlán, llevamos los contactos directos de empresarios que estén interesados en invertir en el país. También coordinamos esfuerzos con otras instituciones locales, entre ellos los consulados centroamericanos. De hecho, trabajamos con el TRICAMEX que es el triangulo norte de Centroamérica y México para beneficio de las comunidades.

Mi consulado ha trabajado fuerte, dando alimentos a la comunidad hispana, donde se repartieron más de 5 mil paquetes. Ahora se están haciendo pruebas gratuitas de Covid-19, frente al consulado, coordinando con las autoridades norteamericanas, a través del gobierno de Maryland y con personal de Mary Center.

Dentro de esos roles que menciona, tengo entendido que usted está apoyando mucho la Cultura en general, pero también al Colectivo Literario Altas Horas de la Noche.

Trabajamos en varios aspectos cultuales de la comunidad, pero la pandemia ha afectado las reuniones que se llevaban a cabo en las instalaciones. La cultura une a los pueblos y es bueno promover las expresiones artísticas porque eso nos reafirma la identidad. Efectivamente he coordinado muchas actividades con el Colectivo Literario y la Casa de la Cultura de El Salvador, y estoy dispuesto a colaborar en lo que se pueda.

Muchas gracias por su tiempo, ¿Algo que desea agregar?

Si, invito a la comunidad a que visite el portalcitas.rree.gov.sv donde podrá agendar su cita y con los documentos adecuados tendrá el servicio de calidad que busca y merece. También aprovecho para desearle a la Comunidad una feliz y venturosa navidad y un nuevo año que traiga mejores oportunidades. Y les recomiendo no estar en grupos grandes de la familia. Hay que cuidar a los ancianos y niños. Les deseo mucho gozo y compartimiento, pero con responsabilidad, hasta que tengamos la vacuna.