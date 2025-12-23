Vince Zampella, pionero de los videojuegos detrás de ‘Call of Duty’, muere a los 55 años

Vince Zampella, uno de los creadores de videojuegos tan exitosos como «Call of Duty», falleció. Tenía 55 años.

La compañía de videojuegos Electronic Arts anunció el fallecimiento de Zampella el domingo. La compañía no reveló la causa de su fallecimiento.

En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment, una subsidiaria de EA, y también fue director ejecutivo del desarrollador de videojuegos Infinity Ward, el estudio detrás de la exitosa franquicia «Call of Duty» .

Un portavoz de Electronic Arts dijo en un comunicado el lunes que la influencia de Zampella en la industria de los videojuegos fue «profunda y de largo alcance».

Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de juegos y la conexión entre los jugadores durante generaciones venideras, escribió un portavoz de la compañía.

Uno de los mayores logros de Zampella fue la creación de la franquicia Call of Duty, que ha vendido más de 500 millones de juegos en todo el mundo.

El juego de disparos en primera persona debutó en 2003 como una simulación de la Segunda Guerra Mundial y ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo. Versiones posteriores se han adentrado en la guerra moderna y Paramount Pictures está produciendo una película de acción real basada en el juego.

En los últimos años, Zampella ha estado al mando de la creación de los videojuegos de acción y aventuras Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor.