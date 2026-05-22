Bancos revisarán el estatus migratorio

El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que instruye a las instituciones financieras a reforzar la revisión del estatus legal y de ciudadanía de sus clientes, como parte de una estrategia más amplia de control migratorio.

La medida ordena al Departamento del Tesoro elaborar lineamientos formales para los bancos, detallando señales de alerta relacionadas con posibles actividades financieras irregulares.

Entre los elementos que las entidades deberán observar figuran la evasión de impuestos sobre nómina, intentos de ocultar la identidad personal, el uso de empresas de transferencia de dinero no registradas o plataformas externas de pago para encubrir operaciones, situaciones vinculadas con explotación laboral y el uso de números de identificación tributaria para obtener créditos o abrir cuentas bancarias.

La orden ejecutiva sostiene que la administración busca enfrentar riesgos para la seguridad nacional, la seguridad pública y la estabilidad del sistema financiero derivados de actividades financieras transfronterizas ilícitas y del acceso a servicios financieros por parte de inmigrantes sujetos a procesos de inadmisibilidad o deportación.

Especialistas en materia fiscal señalaron que la disposición podría impactar especialmente a beneficiarios del programa DACA, que protege temporalmente a personas llevadas al país siendo niños, así como a personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes frecuentemente utilizan mecanismos alternativos de identificación en operaciones financieras.

No obstante, la orden no llegó a implementar una propuesta más controversial que habría obligado a los bancos a recopilar información específica sobre la ciudadanía de sus clientes.