Multimillonario Larry Ellison aporta garantía a oferta de Paramount por Warner

El multimillonario Larry Ellison, el tercer hombre más rico del mundo, aportará una garantía personal por un monto de 40.400 millones de dólares al grupo Paramount Skydance, dirigido por su hijo David, para respaldar su oferta de compra de Warner Bros Discovery (WBD), según un documento publicado el lunes.

Esta propuesta llega pocos días después de que WBD rechazara la oferta hostil de compra de Paramount Skydance, por 108.400 millones de dólares, cuestionando en particular el compromiso de Larry Ellison en esta operación y prefiriendo al competidor Netflix.

El grupo de cine y televisión Warner Bros Discovery anunció el 17 de diciembre que declinaba la oferta de compra de Paramount Skydance y reiteró su preferencia por la propuesta de Netflix.

Larry Ellison es un aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

El consejo de administración WBD recomendó a sus accionistas que privilegien la propuesta de Netflix.

WBD ya había expresado su preferencia por Netflix y anunciado un acuerdo con el gigante del streaming el 5 de diciembre.

La propuesta de Netflix supone adquirir únicamente el estudio de cine Warner Bros y todo HBO (los canales y la plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).

La operación se realizaría tras la escisión, por parte de WBD, de algunos canales, incluidos CNN y Discovery, que pasarían a una nueva sociedad denominada Discovery Global.

Paramount Skydance quiere, en cambio, quedarse con todo el conglomerado.

Pero en su comunicado del 17 de diciembre, WBD describió la oferta de PSKY como arriesgada. Dijo que estaba respaldada por «un fideicomiso revocable, desconocido y opaco» y que no implicaba «ningún compromiso de la familia Ellison de ningún tipo», entre otros factores.

Paramount Skydance cuestionó esa afirmación y confirmó de inmediato su oferta por 108.400 millones de dólares presentada el 8 de diciembre.

Muchos, incluso dentro del gobierno de Trump, temen que una absorción de WBD por parte de Netflix debilite la competencia en este mercado, una perspectiva que podría influir en la decisión de los reguladores.

Netflix es la mayor plataforma de streaming del mundo, mientras que HBO Max figura en tercera posición (excluyendo a Amazon Prime por su modelo híbrido).