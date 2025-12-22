Juez permite que Kilmar Abrego García permanezca libre mientras considera asuntos migratorios

Un juez federal cuestionó el lunes si se puede confiar en que los funcionarios del gobierno cumplan las órdenes que les impiden poner a Kilmar Abrego García bajo custodia de inmigración o deportarlo.

La jueza federal de distrito Paula Xinis señaló que Abrego García ya había sido deportado sin autorización legal una vez y dijo que estaba «cada vez más impaciente» con las tergiversaciones del gobierno en su tribunal. «¿Por qué debería darles a los demandados el beneficio de la duda?», preguntó, refiriéndose a los abogados del gobierno.

La deportación y encarcelamiento por error de Ábrego García en El Salvador en marzo ha galvanizado a ambos bandos en el debate migratorio. El gobierno de Trump inicialmente se opuso a los esfuerzos para traerlo de regreso a Estados Unidos, pero finalmente accedió tras la decisión de la Corte Suprema. Regresó a Estados Unidos en junio, solo para enfrentar una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee.

Xinis ordenó la liberación de Abrego García de la custodia migratoria el 11 de diciembre tras determinar que el gobierno no tenía un plan viable para deportarlo. A continuación, emitió una orden de restricción temporal al día siguiente, que impedía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volver a detenerlo de inmediato. La audiencia del lunes debía determinar si la orden de restricción temporal debía ser revocada.

La audiencia ofreció un vistazo a la complejidad de los procedimientos migratorios, ya que Xinis intentaba obtener información sobre el estado del caso de Abrego García. «Estoy tratando de determinar si se iniciará algún proceso de deportación», dijo al interrogar al abogado del gobierno. «No me ha dicho qué hará a continuación».

Xinis dijo que dejaría la orden de restricción vigente por ahora mientras considera el asunto.

«Esta es una situación extremadamente irregular y extraordinaria», dijo Xinis a los abogados.

Abrego García, su esposa y su equipo legal fueron recibidos en el tribunal federal de Maryland con una ruidosa recepción que incluyó coro, megáfono y tambor, mientras decenas de simpatizantes vitoreaban. Dentro de la sala, Abrego García se sentó con al menos media docena de miembros del equipo de defensa, mientras que un solo abogado del gobierno se sentó frente a ellos.

Antes de su liberación, Abrego García había estado en detención migratoria desde agosto. Durante ese tiempo, el gobierno anunció que planeaba deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia . Sin embargo, las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por deportarlo al único país al que ha accedido: Costa Rica. Xinis incluso acusó al gobierno de engañarla al afirmar falsamente que Costa Rica no estaba dispuesta a recibirlo.

«La negativa persistente del gobierno a reconocer a Costa Rica como una opción viable de expulsión, sus amenazas de enviar a Abrego García a países africanos que nunca aceptaron recibirlo y su tergiversación ante la Corte de que Liberia es ahora el único país disponible para Abrego García, todo refleja que cualquiera que fuera el propósito detrás de su detención, no fue por el ‘propósito básico’ de una expulsión oportuna a un tercer país», escribió.

En la corte el lunes, los abogados de Abrego García reiteraron que está preparado para ir a Costa Rica “hoy”.

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados de Abrego García, declaró tras la audiencia que el juez estaba claramente descontento con la incapacidad del gobierno para explicar sus intenciones respecto a Abrego García. Añadió que era evidente que el gobierno simplemente busca castigar a su cliente en lugar de resolver el caso.

«¿Sabes quién tiene al Sr. García preso en Estados Unidos ahora mismo? El gobierno federal», dijo.

Abrego García preferiría quedarse en Maryland con su familia, pero si eso no fuera posible, se deportaría voluntariamente a Costa Rica, que le ofreció el estatus de refugiado hace meses, dijo Sandoval-Moshenberg.

Abrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, al determinar que allí corría peligro por parte de una pandilla que había atacado a su familia. Aunque ya está de regreso en Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han declarado que no puede quedarse y han prometido deportarlo a un tercer país .

Además del caso de Maryland, Abrego García está luchando contra los cargos de tráfico de personas en Tennessee. Sus abogados en ese caso solicitaron el viernes al juez sanciones después de que Gregory Bovino, de la Patrulla Fronteriza, hiciera comentarios despectivos sobre su cliente en noticias nacionales. El juez ordenó previamente a los funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional que dejaran de hacer comentarios que pudieran perjudicar el derecho de Abrego García a un juicio justo.