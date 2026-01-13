¿Un casino en tu bolsillo? Bill espera traer los juegos de azar en línea a VA

Si vives en Virginia o simplemente conduces hacia el estado, podrías estar pagando un casino. Los legisladores están considerando la posibilidad de legalizar los casinos en línea.

El Proyecto de Ley 161 permitiría a los cinco casinos minoristas aprobados abrir hasta tres plataformas en línea que le permitirían jugar blackjack o dados por dinero directamente en su teléfono.

Cada casino tendría que pagar una tarifa de plataforma de 2 millones de dólares, además de una tarifa de licencia inicial de 500.000 dólares.

El proyecto de ley , patrocinado por el delegado Marcus Simon, de Falls Church, propone que los juegos de azar en línea sean supervisados ​​por la Junta de Lotería de Virginia, de forma similar a los juegos de azar minoristas, y se graven con un impuesto del 15% de los ingresos brutos ajustados.

Una pequeña porción, el 5%, de esos impuestos se asignaría al Fondo de Tratamiento y Apoyo para el Problema del Juego.

Un proyecto de ley similar no logró avanzar en el Senado de Virginia el año pasado.

Está previsto que los legisladores regresen a Richmond el miércoles.

Los casinos y los juegos de azar han sido un tema candente en Virginia en los últimos años.

El mes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax votó por un estrecho margen para oponerse a una posible apertura de casino en Tysons, antes del regreso de la Asamblea General a sesión esta semana.

La idea se originó en el Senado de Virginia, pero los legisladores de la cámara baja la suspendieron en febrero de 2025.