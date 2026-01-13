Condenan a exmarinero de la Armada por vender información sobre barcos a la inteligencia china

Un ex marinero de la Marina de Estados Unidos condenado por vender manuales técnicos y operativos de barcos y sistemas operativos a un oficial de inteligencia que trabajaba para China fue sentenciado el lunes a más de 16 años de prisión, dijeron los fiscales.

Un juez federal de San Diego condenó a Jinchao Wei, de 25 años, a 200 meses de prisión. Un jurado federal condenó a Wei en agosto por seis delitos, incluido espionaje. Recibió más de 12.000 dólares por la información que vendió, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Wei, ingeniero del buque de asalto anfibio USS Essex, fue uno de los dos marineros con base en California acusados ​​el 3 de agosto de 2023 de proporcionar información militar confidencial a China. El otro, Wenheng Zhao, fue condenado a más de dos años de prisión en 2024 tras declararse culpable de un cargo de conspiración y otro de aceptar sobornos en violación de sus deberes oficiales.

Los funcionarios estadounidenses han expresado durante años su preocupación por la amenaza de espionaje que, según ellos, representa el gobierno chino, y en los últimos años han presentado causas penales contra agentes de inteligencia de Beijing que han robado información gubernamental y comercial confidencial, incluso mediante piratería informática ilegal.

Wei fue reclutado a través de las redes sociales en 2022 por un oficial de inteligencia que se hizo pasar por un entusiasta naval que trabajaba para la Corporación de la Industria de Construcción Naval de China, propiedad estatal, dijeron los fiscales.

Las pruebas presentadas ante el tribunal demostraron que Wei le dijo a un amigo que la persona era «extremadamente sospechosa» y que era «obviamente» un caso de espionaje. Wei ignoró el consejo de su amigo de eliminar el contacto y, en su lugar, trasladó las conversaciones con el agente de inteligencia a otra aplicación de mensajería cifrada que Wei consideraba más segura, según la fiscalía.

A lo largo de 18 meses, Wei envió al oficial fotos y videos del Essex, le informó sobre la ubicación de varios barcos de la Marina y le contó sobre las armas defensivas del Essex, dijeron los fiscales.

Wei vendió al oficial de inteligencia 60 manuales técnicos y operativos, incluyendo los de control de armas, aeronaves y elevadores de cubierta. Los manuales contenían advertencias sobre el control de exportaciones y detallaban el funcionamiento de múltiples sistemas a bordo del Essex y buques similares.

Era un suboficial de segunda clase, que es el rango de un marinero alistado.

El sitio web de la Marina dice que el Essex está equipado para transportar y apoyar una fuerza de desembarco del Cuerpo de Marines de más de 2.000 tropas durante un asalto aéreo y anfibio.

En una carta dirigida al juez antes de la sentencia, Wei se disculpó y dijo que no debería haber compartido nada con la persona a quien consideraba un amigo. Wei afirmó que la introversión y la soledad nublaron su juicio.