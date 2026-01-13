Los Clinton se niegan a testificar en la investigación de la Cámara sobre Epstein

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijeron que se negarán a cumplir con una citación del Congreso para que testifiquen en una investigación sobre Jeffrey Epstein.

Los Clinton critican duramente los intentos de un comité controlado por los republicanos, calificándolos de «legalmente inválidos», mientras los legisladores republicanos preparan un proceso por desacato al Congreso en su contra. En una carta publicada el martes en redes sociales, los Clinton le informan al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante republicano James Comer, que está a punto de iniciar un proceso «literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento».

Comer afirma que iniciará el proceso de desacato al Congreso la próxima semana. Esto podría iniciar un proceso complejo y políticamente confuso que el Congreso rara vez ha abordado.

«Nadie acusa a los Clinton de ninguna irregularidad. Solo tenemos preguntas», declaró Comer a la prensa después de que Bill Clinton no se presentara a una declaración jurada programada en la Cámara de Representantes el martes.

Añadió: “Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos”.

Clinton nunca ha sido acusada de ninguna irregularidad en relación con Epstein, pero mantuvo una amistad bien documentada con Epstein, un rico financista, durante la década de 1990 y principios de la de 2000. Los republicanos han puesto el foco en esa relación mientras intentan controlar las demandas de un informe completo de las malas acciones de Epstein.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo.

Comer también indicó que el comité no intentaría obligar al presidente Donald Trump, su compañero republicano, a testificar, y afirmó que no podía obligar a un presidente en funciones a testificar.