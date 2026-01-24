Meta suspende el acceso de los adolescentes a los personajes de IA

Meta está deteniendo el acceso de los adolescentes a los personajes de inteligencia artificial , al menos temporalmente, dijo la compañía en una publicación de blog el viernes.

Meta Platforms Inc., propietaria de Instagram y WhatsApp, dijo que a partir de las «próximas semanas», los adolescentes ya no podrán acceder a los personajes de IA «hasta que la experiencia actualizada esté lista».

Esto se aplica a cualquiera que le haya dado a Meta un cumpleaños que lo convierta en menor de edad, así como a “personas que dicen ser adultos pero que sospechamos que son adolescentes según nuestra tecnología de predicción de edad”.

La medida llega la semana antes de que Meta, junto con TikTok y YouTube de Google, sea juzgada en Los Ángeles por los daños que sus aplicaciones causan a los niños.

Los adolescentes aún podrán acceder al asistente de inteligencia artificial de Meta, pero no a los personajes.

Otras empresas también han prohibido el uso de chatbots de IA para adolescentes ante la creciente preocupación por los efectos de las conversaciones de inteligencia artificial en los niños. Character.AI anunció su prohibición el otoño pasado. Esta empresa se enfrenta a varias demandas por seguridad infantil, incluyendo la de la madre de un adolescente que afirma que los chatbots de la empresa incitaron a su hijo adolescente a suicidarse.