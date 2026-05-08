Alcaldesa de DC responde a suspensiones de policías

La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, informó que la Oficina del Inspector General está finalizando una investigación relacionada con supuestas irregularidades en el manejo de datos sobre criminalidad, mientras 13 altos funcionarios de la policía capitalina enfrentan posibles despidos.

Tanto la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) como la Oficina del Inspector General llevaron a cabo investigaciones sobre denuncias de manipulación de estadísticas delictivas en la ciudad.

“Hemos estado tratando de reunir toda la información durante meses, y creo que ahora contamos con una parte importante del panorama gracias al informe de Asuntos Internos”, declaró Bowser a periodistas tras participar el miércoles en un evento de Destination D.C. “La otra pieza clave será el informe del Inspector General”.

La pesquisa del Inspector General comenzó a principios de este año, luego de que un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusara a la entonces jefa de policía Pamela Smith de modificar cifras delictivas para proyectar una imagen de mayor seguridad en la capital.

Bowser señaló que, durante una reunión informativa la semana pasada, el Inspector General le comunicó que el informe final estaba entrando en su etapa de conclusión y que una versión preliminar sería enviada primero al Departamento de Policía antes de hacerse pública.

Al ser consultada sobre si los 13 oficiales actuaron por iniciativa propia o si recibieron instrucciones para alterar los números, la alcaldesa evitó profundizar en el tema.

“Voy a dejar que el MPD maneje cualquier comentario relacionado con individuos específicos”, expresó Bowser. “Nosotros estaremos enfocados en identificar posibles fallas sistemáticas que, desde mi punto de vista, debieron haber detectado cualquier irregularidad individual”.

La alcaldesa añadió que revisó parcialmente el informe interno, aunque prefirió no ofrecer comentarios sobre sus conclusiones.