EE.UU. realiza primer ataque conocido contra presunto barco con drogas desde captura de Maduro

El ejército estadounidense dijo el viernes que llevó a cabo un ataque mortal contra un buque acusado de traficar drogas en el Océano Pacífico oriental, el primer ataque conocido desde la redada que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

El Comando Sur de EE. UU. declaró en redes sociales que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico y que el ataque causó la muerte de dos personas y un sobreviviente. Añadió que notificó a la Guardia Costera para que iniciara operaciones de búsqueda y rescate de esa persona.

Un video que acompaña a la publicación muestra un barco navegando por el agua antes de estallar en llamas. El ejército estadounidense se ha centrado últimamente en incautar petroleros sancionados con conexiones con Venezuela desde que la administración Trump lanzó una audaz redada para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico .

Los últimos impactos en embarcaciones ocurrieron a finales de diciembre, cuando, según el ejército, se atacaron cinco presuntas embarcaciones de narcotráfico en dos días, causando la muerte de ocho personas, mientras que otras saltaron por la borda. Días después, la Guardia Costera suspendió la búsqueda.