Derrame masivo de aguas residuales fluye hacia el río Potomac aguas arriba de Washington

Una enorme tubería que transporta millones de galones de aguas residuales se rompió y envió aguas residuales al río Potomac al noroeste de Washington, DC, contaminándolo antes de una gran tormenta invernal que tiene a los equipos de reparación trabajando a toda prisa.

DC Water, que opera el sistema de alcantarillado, está instalando bombas para desviar las aguas residuales alrededor de la ruptura y permitir que los equipos realicen reparaciones. Se ha advertido a la población que se mantenga alejada de la zona y que se lave la piel en caso de exposición.

El derrame fue causado por una tubería de alcantarillado de 183 centímetros de diámetro que se desplomó el lunes por la noche, arrojando aguas residuales del suelo al río. John Lisle, portavoz de DC Water, indicó que la empresa estima que el desbordamiento es de aproximadamente 150 millones de litros al día, suficiente para llenar unas 66 piscinas olímpicas, pero no está claro cuánto se ha vertido al río desde que comenzó el desbordamiento.

Los carteles advierten al público que se mantenga alejado

«¡Dios mío, el olor es horrible!», dijo Dean Naujoks, guardián del río Potomac y miembro de una organización ambiental sin fines de lucro. «Hay concentraciones tan altas de aguas residuales que el simple hecho de tomar una muestra supone un riesgo para la salud pública».

Un video de Associated Press del lugar mostró letreros cerca del río que decían «PELIGRO» y «Aguas residuales sin tratar» y advertían a la gente que no entrara en la zona. Naujoks y otro hombre se pusieron guantes protectores para tomar muestras de agua del río y analizarlas en busca de E. coli y otras bacterias. Se podían ver pequeños restos flotando en algunas de las botellas de muestra.

El derrame ocurrió en el condado de Montgomery, Maryland, a lo largo de Clara Barton Parkway, que bordea el borde norte del río Potomac cerca del Parque Histórico Nacional Chesapeake y el Canal de Ohio.

Los equipos están retirando las compuertas de las esclusas del Canal C&O e instalarán bombas para desviar las aguas residuales hacia el canal, desviándolas del río y devolviéndolas al sistema de alcantarillado aguas abajo. Las bombas tienen capacidad suficiente para captar todo el caudal de aguas residuales en tiempo seco, explicó Lisle, pero podrían verse desbordadas por una crecida de aguas pluviales. Los equipos trabajarán durante el fin de semana, cuando se esperan fuertes tormentas invernales, añadió Lisle, y esperan tener la derivación instalada para el lunes.

El derrame no afecta el agua potable, que es un sistema separado, dijo DC Water.

Naujoks dijo que el derrame ocurre cuando el nivel del río está bajo. Salió a verlo el miércoles y quedó «un poco atónito».

“Las aguas residuales burbujean como un pequeño géiser, a unos 60 o 90 centímetros de altura”, dijo. “Las aguas residuales corren en todas direcciones”.

El Departamento de Medio Ambiente del Distrito de Columbia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, incluso si está analizando el agua del río.

La tubería dañada es una de varias secciones identificadas para reparación

DC Water sabía que la tubería se estaba deteriorando, por lo que las obras de rehabilitación en la sección que rodea la rotura comenzaron en septiembre. Se esperaba que finalizaran en abril. Se espera que las obras de reparación en otras secciones de alta prioridad de la tubería comiencen a finales de este año.

El oleoducto, llamado Potomac Interceptor, se instaló por primera vez en la década de 1960.

Hay una enorme brecha de financiación para la infraestructura hídrica en Estados Unidos, dijo Gary Belan, director senior de American Rivers, una organización ambiental que aboga por vías fluviales limpias.

“Sé que muchos de los profesionales de las aguas residuales están intentando ponerse al día lo mejor que pueden, pero esto es algo que vemos y seguiremos viendo, donde las tuberías fallan y se producen estos vertidos masivos de aguas residuales”, dijo Belan. “Por eso no podemos posponer el mantenimiento de nuestra infraestructura de aguas residuales. Con demasiada frecuencia, dependemos de estos desastres para seguir adelante”.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, en una conferencia de prensa donde declaró una emergencia por nieve debido a la inminente tormenta, dijo que las autoridades locales estaban al tanto del derrame de aguas residuales, «pero no puedo darles una respuesta inteligente en este momento». Añadió que las autoridades de Washington D. C. serían más comunicativas en cuanto pudieran.

Kelly Offner, portavoz de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. para la región del Atlántico Medio, afirmó que la agencia estaba coordinando con DC Water, el Departamento de Medio Ambiente de Maryland y otras autoridades federales, estatales y locales para evaluar el impacto ambiental del desbordamiento del alcantarillado sanitario del Interceptor Potomac. La agencia federal supervisa las operaciones de alcantarillado de DC Water en virtud de un decreto federal de consentimiento de 2015.

“DC Water ha proporcionado actualizaciones diarias desde que se descubrió el desbordamiento el 19 de enero de 2026 y ha estado coordinando esfuerzos para contenerlo, monitorear los impactos ambientales y comunicarse con el público”, dijo Offner en una respuesta por correo electrónico a las preguntas.

Una encuesta de la EPA sobre las necesidades de infraestructura de aguas residuales de 2022 estimó que el Distrito de Columbia necesita aproximadamente $1.33 mil millones para reemplazar o rehabilitar alcantarillas sanitarias o combinadas estructuralmente deterioradas dentro de los próximos 20 años.

A nivel nacional, se necesitarán cientos de miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura durante las próximas dos décadas para solucionar problemas de agua potable, como el envejecimiento de las tuberías de alcantarillado. En otros lugares, donde las roturas del alcantarillado son persistentes , pueden provocar obstrucciones en las viviendas e inundaciones frecuentes.