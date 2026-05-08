Trone y McClain endurecen fuerte sus campañas

La retórica de campaña en las muy disputadas primarias demócratas del Distrito 6 ha cambiado en las últimas semanas, pasando de convencer a los votantes de por qué un candidato es la mejor persona para el cargo, a convencerlos de por qué su oponente no lo es.

Es el más reciente giro en la contienda mientras el exrepresentante David Trone intenta recuperar su antiguo escaño frente a la representante April McClain Delaney, quien ganó el puesto en 2024 después de que Trone realizara una fallida candidatura al Senado de Estados Unidos. El cambio ocurre a menos de dos meses de las primarias del 23 de junio.

“Las últimas semanas han mostrado una verdadera escalada en la retórica entre ambos oponentes”, dijo Jacob Rubashkin, de Inside Elections, en un correo electrónico enviado el jueves.

“No es sorprendente ver que la campaña entre en una fase más intensa en este momento”, afirmó Rubashkin. “Las primarias son en ocho semanas y los votantes apenas están comenzando a prestar atención a las diferentes contiendas en todo el estado, pero las boletas para votar por correo se enviarán en dos semanas y la votación anticipada comenzará un mes después”.

Para Trone, eso significa un cambio hacia criticar el historial de votaciones de McClain Delaney, argumentando que se alineó con los “republicanos MAGA” en ciertos temas, incluida la aplicación de leyes migratorias, algo que ella niega. McClain Delaney sostiene que Trone está engañando a los votantes con materiales de campaña que sugieren que él es el titular del cargo, enviándole una carta de cese y desistimiento y diciéndoles a los votantes que está “comprando y mintiendo” para recuperar el escaño.

Todd Eberly, profesor de ciencias políticas en St. Mary’s College of Maryland, coincide en que los mensajes de ambas campañas han evolucionado hacia un mayor énfasis en desacreditar al oponente.

“Creo que es evidente que están hablando un poco menos de sí mismos y más de su rival”, dijo. “Pienso que al principio ambos intentaban mostrar la mejor imagen posible de sus propias campañas”.

“Ahora están tratando de dejar claro en la mente de los votantes por qué no deberían votar por la otra persona”, agregó.

El miércoles, la campaña de Trone publicó un sitio web que detalla lo que considera votos de McClain Delaney a favor de diversas políticas republicanas, incluida la Ley Laken Riley. Ese proyecto facilita que agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detengan a inmigrantes indocumentados acusados —aunque no condenados— de delitos como allanamiento, robo, hurto o robo en tiendas.

Desde entonces, McClain Delaney ha denunciado ese voto, pero la campaña de Trone continúa señalando otras votaciones y acciones para concluir que ella es débil al enfrentar las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump (R).

Mientras tanto, la campaña de McClain Delaney afirma que Trone, el millonario fundador de Total Wine que ya ha prestado 10 millones de dólares a su campaña, está tratando de “comprar nuevamente su escaño”. Ella sostiene que él “no puede ganar en una contienda justa”, por lo que ha recurrido a engañar a los votantes.

La campaña de McClain Delaney envió la semana pasada una carta de cese y desistimiento a Trone, señalando que materiales de campaña titulados “Desde el escritorio del congresista David Trone” y mensajes que instan a los votantes a “reelegirlo” tienen una “implicación engañosa de incumbencia”. La carta exige que futuras comunicaciones reflejen con precisión el estatus de Trone como “exmiembro del Congreso”.

En total, hay ocho demócratas compitiendo por la nominación en el Distrito 6, que se extiende desde la parte alta del condado de Montgomery hasta el extremo occidental del estado, junto con tres republicanos y un candidato del Partido Verde. McClain Delaney y Trone son considerados los principales contendientes del lado demócrata, tanto por su historial electoral como por sus finanzas de campaña. Además del préstamo de Trone a su campaña, McClain Delaney prestó 2.2 millones de dólares a la suya, según el más reciente informe de la Comisión Federal Electoral / www.marylandmatters.org