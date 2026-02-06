Un adulto con sarampión visitó varios lugares en VA

Un adulto del norte de Virginia contrajo sarampión, lo que marca el quinto caso del contagioso virus en la Commonwealth este año

Si bien el último caso se confirmó en un adulto, los cuatro pacientes anteriores fueron niños de 4 años o menos, según el Departamento de Salud de Virginia .

Los funcionarios de salud de Virginia advirtieron que las personas que estuvieron cerca del paciente a fines del mes pasado deben tomar precauciones y completar una encuesta en línea para informar la posible exposición al Departamento de Salud del Condado de Fairfax.

La persona con sarampión visitó varios lugares en los alrededores de Herndon: un complejo de apartamentos, un restaurante y un supermercado. Otros posibles lugares de exposición incluyen un supermercado de Reston y un refugio de animales en Fairfax.

Estos son los sitios donde los funcionarios de salud de Virginia dijeron que las personas podrían haber estado expuestas y los horarios en que los pacientes los visitaron:

El complejo de apartamentos Ian, en 2249 Woodland Grove Place en Herndon, en cualquier momento entre el viernes 23 de enero y el sábado 31 de enero.

Kumo Sushi, en 2338 Woodland Crossing Drive en Herndon, entre las 7 p. m. y las 10 p. m. el sábado 24 de enero.

Target, en 12197 Sunset Hills Road en Reston, entre las 11 a. m. y las 2 p. m. del domingo 25 de enero.

Harris Teeter, en 12960 Highland Crossing Drive en Herndon, entre las 2 p. m. y las 5 p. m. del domingo 25 de enero.

Refugio de Animales del Condado de Fairfax — Campus West Ox, en 4500 West Ox Road en Fairfax, entre las 3 p. m. y las 6 p. m. del sábado 31 de enero

El caso en el norte de Virginia coincide con el aumento de casos de sarampión en América, y los números más altos en Estados Unidos se registran en Carolina del Sur.

Carolina del Sur ha estado combatiendo un brote de sarampión desde principios de octubre de 2025. El departamento de salud del estado ha reportado 875 casos de la enfermedad relacionada con el brote, hasta el 3 de febrero .

Qué hacer si usted potencialmente ha estado expuesto

Si existe la posibilidad de que haya estado expuesto al sarampión, los funcionarios de salud de Virginia recomiendan que confirme si está al día con las vacunas contra el sarampión.

Los virginianos pueden solicitar su estado de vacunación en línea .

Las personas que hayan estado expuestas deberían comenzar a completar la encuesta , según el departamento de salud. Las autoridades sanitarias indicaron que se pondrán en contacto con quienes deban tomar medidas adicionales.

Para las personas que no están completamente vacunadas y nunca han tenido sarampión en el pasado, los funcionarios de salud recomiendan comunicarse con su proveedor de atención médica o llamar a su departamento de salud local si tienen alguna pregunta.

Los funcionarios de salud de Virginia dijeron que si usted estuvo potencialmente expuesto, esté atento a los síntomas del sarampión durante 21 días, hasta el 21 de febrero.

Cualquier persona que sospeche que puede tener sarampión debe quedarse en casa y contactar a un profesional de la salud. Los síntomas del sarampión pueden incluir goteo nasal, fiebre superior a 38 °C (101 °F), tos, ojos rojos o llorosos y sarpullido.

Los bebés demasiado pequeños para recibir la vacuna triple vírica (MMR) y las personas que no están vacunadas contra el sarampión tienen el mayor riesgo de contraer el virus. Las autoridades sanitarias recomiendan que los bebés de 6 a 11 meses reciban una dosis de la vacuna antes de viajar al extranjero o a una zona con un brote.