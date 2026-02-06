Hombre de Minneapolis está acusado de amenazar y acechar cibernéticamente a agentes de ICE

Un hombre de Minneapolis fue arrestado el jueves por cargos de acoso cibernético y amenazas de muerte o agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) involucrados en la represión en Minnesota.

Los fiscales federales dijeron en un comunicado que Kyle Wagner, de 37 años y residente de Minneapolis, fue acusado mediante denuncia, y que pronto se tomará una decisión de solicitar una acusación formal, que es necesaria para llevar el caso a juicio.

Los registros judiciales de Detroit, Michigan, donde se presentó el caso, no incluían un abogado que pudiera representar a Wagner. La denuncia se presentó el martes y se hizo pública el jueves.

La fiscal general Pamela Bondi alegó en una declaración que Wagner divulgó información confidencial y amenazó a agentes del orden, afirmó estar afiliado a Antifa y «alentó el derramamiento de sangre en las calles».

Y el jueves en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt levantó la foto de Weber en la conferencia de prensa diaria y dijo que esa conducta de «agitadores de izquierda» no quedará impune.

“Y si alguien obstruye ilegalmente nuestras operaciones federales de aplicación de la ley, si ataca, divulga información personal, acosa y difama a los agentes del ICE, serán responsables, como este individuo que, repito, se autoproclama miembro de Antifa. Es un terrorista doméstico y deberá rendir cuentas en Estados Unidos”, declaró Leavitt a la prensa.

El presidente Donald Trump anunció en septiembre que designaría a Antifa como una «gran organización terrorista». Antifa, abreviatura de «antifascistas», es un término general para grupos militantes de extrema izquierda y no es una entidad única. Consiste en grupos que se resisten a fascistas y neonazis, especialmente en manifestaciones.

Cuando el zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, anunció el miércoles que alrededor de 700 oficiales federales desplegados en Minnesota serían retirados de inmediato, dijo que una retirada más grande ocurriría solo después de que haya más cooperación y los manifestantes dejen de interferir con el personal federal.

Según los fiscales, Wagner publicó repetidamente en Facebook e Instagram animando a sus seguidores a “confrontar, agredir, impedir, oponerse y resistir por la fuerza a los agentes federales”, a quienes se refería como la “gestapo” y los “asesinos”.

La denuncia alega que Wagner publicó un video el mes pasado en el que amenazaba directamente a los agentes del ICE con un discurso cargado de obscenidades. «Ya he derramado sangre por esta ciudad, ya he luchado por esta ciudad, esto no es nada nuevo, esta vez estamos listos», dijo, concluyendo que «venía por» el ICE.

La denuncia alega además que Wagner abogó por la confrontación física en otra publicación, afirmando: «En cualquier lugar donde tengamos la oportunidad de ponerles las manos encima, tenemos que ponerles las manos encima».

También detalla cómo Wagner usó su cuenta de Instagram para divulgar información confidencial de una persona identificada únicamente como «pro-ICE» al publicar su número de teléfono, mes y año de nacimiento y dirección en Oak Park, un suburbio de Detroit, Michigan. La denuncia indica que Wagner admitió posteriormente haber divulgado información confidencial de la casa de los padres de la víctima.

Los fiscales federales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre por qué el caso se presentó en Michigan en lugar de Minnesota. La presunta divulgación de información confidencial fue la única conexión con Michigan mencionada en la denuncia.

La Fiscalía Federal de Minnesota se ha visto afectada por la renuncia de varios fiscales en las últimas semanas, en medio de la frustración por el aumento de casos y su gestión de la muerte a tiros de dos personas a manos de funcionarios del gobierno. Una abogada, que le dijo a un juez que su trabajo era pésimo, fue destituida.

El fiscal federal jefe de Trump para Minnesota, Dan Rosen, dijo a un tribunal federal de apelaciones en una presentación reciente que su oficina enfrenta una «avalancha de nuevos litigios» y está luchando para mantenerse al día solo con los casos de inmigración, mientras que su división que maneja casos civiles ha disminuido un 50%.

Rosen escribió que su oficina ha cancelado otras tareas de cumplimiento de la ley civil y está operando de forma reactiva. También dijo que sus abogados se presentan a diario a las audiencias sobre mociones de desacato. El Tribunal establece plazos con pocas horas de anticipación, incluso fines de semana y días festivos. Los asistentes legales trabajan horas extras constantemente. Los abogados también trabajan horas extras constantemente.