Toque de queda para jóvenes vigente los viernes y sábados en National Harbor

El toque de queda para jóvenes comienza el viernes en National Harbor, en el condado de Prince George, Maryland

Desde las 5 p. m. hasta las 5 a. m. de los viernes y sábados, ningún menor no acompañado podrá estar o permanecer en National Harbor, dijo la policía del condado de Prince George .

Habrá excepciones para lo siguiente:

Menores de edad con padre o tutor.

Menores de edad acompañados de alguien mayor de 21 años autorizado por un padre o tutor.

Si los menores se encuentran en la acera frente a donde viven ellos o sus vecinos (si el vecino no denunció a la policía)

Si regresan a casa, por ruta directa desde una actividad escolar, o una actividad de una asociación religiosa o de otro tipo, o lugar de trabajo.

Los padres, tutores o empresas están sujetos a una multa de hasta $250 más los costos.

Un toque de queda similar se implementó aproximadamente en la misma época el año pasado.