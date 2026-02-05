Últimas Noticias:
Toque de queda para jóvenes vigente los viernes y sábados en National Harbor

    • El toque de queda para jóvenes comienza el viernes en National Harbor, en el condado de Prince George, Maryland

     

    Desde las 5 p. m. hasta las 5 a. m. de los viernes y sábados, ningún menor no acompañado podrá estar o permanecer en National Harbor, dijo la policía del condado de Prince George .

     

    Habrá excepciones para lo siguiente:

    • Menores de edad con padre o tutor.
    • Menores de edad acompañados de alguien mayor de 21 años autorizado por un padre o tutor.
    • Si los menores se encuentran en la acera frente a donde viven ellos o sus vecinos (si el vecino no denunció a la policía)
    • Si regresan a casa, por ruta directa desde una actividad escolar, o una actividad de una asociación religiosa o de otro tipo, o lugar de trabajo.

     

    Los padres, tutores o empresas están sujetos a una multa de hasta $250 más los costos.

     

    Un toque de queda similar se implementó aproximadamente en la misma época el año pasado.