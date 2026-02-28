Condenan a hombre de Maryland que trabajaba en embajada en Burkina Faso por violar a dos niñas

Un hombre de Maryland que era empleado de la embajada de Estados Unidos en Burkina Faso fue sentenciado a cadena perpetua por agredir sexualmente a dos niñas mientras trabajaba en la nación africana, dijeron fiscales federales.

Fode Sitafa Mara, de 41 años, fue condenado el año pasado por un jurado federal por cuatro cargos de abuso sexual agravado de un menor, así como por un cargo de intento de coerción y seducción de un menor y un cargo de intento de obstrucción de la justicia.

Mara fue sentenciado el jueves. Su abogado, Robert C. Bonsib, afirmó que Mara ha defendido su inocencia durante todo el caso y planea apelar.

Mara, ciudadano estadounidense, trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Uagadugú, Burkina Faso. Las pruebas del juicio demostraron que violó a dos adolescentes en 2022 y 2023 en la residencia alquilada por la embajada en Uagadugú.

La persona que residía anteriormente en el hogar había desarrollado una relación con las niñas y su familia, brindándoles alimento y seguridad, según informó la fiscalía federal en un comunicado de prensa. La fiscalía indicó que las niñas, de 13 y 15 años, vivían en la pobreza en una vivienda sin agua corriente a poca distancia de la casa de Mara.

“Utilizó la enfermedad potencialmente mortal de la madre de las niñas como una oportunidad para exigirles sexo, diciéndoles que no podía ayudarlas sin recibir algo a cambio”, afirmó la fiscalía estadounidense.

Mara les dio teléfonos a las niñas para poder llamarlas mientras su esposa estaba trabajando, dijeron los fiscales.

Estados Unidos interpuso la demanda porque la vivienda de Mara en Burkina Faso estaba reservada para el uso del personal diplomático. El caso se presentó en el marco del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.