¿Costará 100.000 dólares asistir a algunas universidades de Washington D.C. el año que viene?

Algunas universidades privadas de Washington D.C. estiman que el costo de la matrícula para el año académico 2026-27 rondará o superará las seis cifras.

Jon Marcus, reportero sénior de educación superior de The Hechinger Report, declaró a WTOP que el costo de la matrícula está comenzando a subir después de años de descenso, una vez ajustado a la inflación.

“Los gastos de funcionamiento de un colegio o una universidad están aumentando, especialmente los costes laborales y las prestaciones”, afirmó.

Según Marcus, otra razón por la que están subiendo las matrículas es que el número de nuevos estudiantes internacionales que vienen a estudiar a Estados Unidos se ha reducido en 100.000, como consecuencia de los cambios en las políticas implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

“Los estudiantes internacionales, sobre todo los de pregrado, pagan casi todos la matrícula completa y, en esencia, subvencionan a los estudiantes estadounidenses. Y sin ellos, las universidades se ven obligadas a subir sus precios”, afirmó.

Sin embargo, las estimaciones del costo de admisión que publican las universidades pueden ser muy engañosas, dijo Marcus.

“En la Universidad George Washington, el 80% de los estudiantes obtienen un descuento. El precio que realmente pagan, según sus ingresos, oscila entre los 17.000 dólares anuales y, para los estudiantes más adinerados, unos 55.000 dólares anuales. Así que casi nadie paga 98.000 dólares”, afirmó.

La American University estima que el costo para un estudiante nuevo será de casi $105,000. En la Universidad George Washington, el costo estimado para estudiantes que regresan es de aproximadamente $98,000. Estas estimaciones incluyen la matrícula y otros gastos como cuotas, alimentación, alojamiento y libros.

En la Universidad Católica, son unos 89.000 dólares, y en la Universidad de Howard , unos 66.000 dólares.

Marcus calificó de «extraño» y «contraproducente» que los colegios y universidades anuncien un precio pero cobren otro.

“Hay una encuesta realizada por la compañía de préstamos estudiantiles Sallie Mae que revela que el 80% de las familias no solicitan ingreso a una universidad cuando consideran que el precio es demasiado alto, sin comprender que, de nuevo, probablemente no pagarán ese precio”, dijo.

En la encuesta de 2025 , Sallie Mae informó que casi nueve de cada diez familias (el 89%) creen que la universidad es una inversión que vale la pena, y el 82% están dispuestas a hacer un esfuerzo económico para garantizar que sus hijos asistan a buenas escuelas.