Moore, afirma que Estados Unidos se está «lanzando de nuevo hacia otra guerra interminable».

El gobernador de Maryland, Wes Moore, teme que Estados Unidos esté «cayendo de nuevo en otra guerra interminable» pagada por el pueblo estadounidense, pero sin que el presidente Trump haya articulado claramente en qué se consideraría un éxito en la operación militar contra Irán .

En una entrevista concedida el viernes a Ed O’Keefe de CBS News, Moore, demócrata, comparó la guerra en curso con Irán con la guerra en Afganistán, donde el gobernador sirvió como miembro de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército.

“Tengo la sensación de que nos estamos adentrando en otra de esas guerras interminables que le pedimos al pueblo estadounidense que pague… pero el presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe aún no ha explicado con claridad qué es exactamente lo que estamos haciendo”, dijo.

Moore afirmó que, si bien el Sr. Trump suele alardear del éxito militar de la Operación Furia Épica, nombre con el que se conoce la campaña militar en Irán, no reconoce «el largo camino que aún queda por recorrer». El presidente, continuó, no ha aclarado qué está haciendo Estados Unidos en Irán ni qué significa el éxito.

La guerra en Afganistán duró aproximadamente 20 años, mientras que la operación estadounidense contra Irán se encuentra en su quinta semana. Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que un avión de combate F-15E estadounidense fue derribado sobre Irán el viernes y que un miembro de la tripulación fue rescatado. El avión de combate está tripulado por dos personas y la operación de búsqueda y rescate continúa, según las fuentes. Los funcionarios estadounidenses informaron a CBS News que el avión fue derribado por fuerzas iraníes.

El derribo del avión se produce después de que el comandante del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooker, declarara el jueves que las fuerzas armadas están logrando un progreso innegable en Irán. El miércoles, durante un discurso a la nación en horario estelar, el Sr. Trump afirmó que Estados Unidos completaría su misión «muy pronto» y predijo que Irán sería duramente golpeado en las próximas dos o tres semanas.

Tras citar la destrucción de la armada iraní y su debilitada capacidad para lanzar misiles y drones, el presidente afirmó en su discurso que los objetivos estratégicos de la operación estaban a punto de cumplirse. Entre los demás objetivos establecidos por el Sr. Trump y altos funcionarios de su administración se incluyen la destrucción de la base industrial de defensa de Irán, impedir que Teherán obtenga un arma nuclear y proteger a sus aliados en Oriente Medio, como Israel, Arabia Saudita y Qatar.

Desde que comenzaron las operaciones militares de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero , al menos 16 drones MQ-9 Reaper se han perdido sobre Irán, según informó CBS News a principios de esta semana. Tres cazas F-15 estadounidenses fueron derribados sobre Kuwait en un incidente de fuego amigo, pero toda la tripulación resultó ilesa. Trece militares estadounidenses han muerto desde que comenzó la guerra.

Al preguntársele sobre la expectativa del Sr. Trump de que la guerra terminaría en dos o tres semanas, Moore dijo que ese plazo «me resulta terrible».

“Pienso en las familias de nuestros militares, que ahora mismo tienen miedo de descolgar el teléfono porque temen escuchar lo que hay al otro lado de la línea”, dijo.

Moore dijo que está rezando por las familias de la tripulación del avión F-15 derribado, así como para que la Casa Blanca aclare la situación.

No te pierdas el resto de la entrevista de O’Keefe con Moore en “Face the Nation” el domingo.