Un peatón falleció tras ser atropellado mientras intentaba cruzar

Un hombre que intentaba cruzar la Interestatal 295 fue atropellado y murió el viernes por la noche .

La policía informó que recibieron llamadas sobre un peatón atropellado alrededor de las 7:55 p. m. Las autoridades confirmaron a WTOP que el conductor del vehículo que atropelló al peatón permaneció en el lugar del accidente.

Nadie más resultó herido.

El peatón estaba parado al costado de la carretera, posiblemente intentando cruzarla. El caso está bajo investigación.

Todos los carriles en dirección norte de la I-295 a la altura de la salida de Suitland Parkway están cerrados desde las 20:45 y las autoridades dicen que el tráfico permanecerá cerrado durante varias horas.