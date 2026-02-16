Un adulto con sarampión posiblemente expuso a otros en el condado de Fairfax

Ocho virginianos contrajeron sarampión en 2026. El último caso involucra a un adulto que posiblemente expuso a otros al virus en el condado de Fairfax la semana pasada, según funcionarios de salud de Virginia, quienes dijeron que la persona infectada había viajado recientemente al extranjero.

El Departamento de Salud de Virginia advirtió a cualquier persona que haya estado cerca del paciente que podría correr el riesgo de desarrollar el virus, especialmente aquellos que son demasiado jóvenes para recibir la vacuna o que no están vacunados.

Estos son los posibles sitios y tiempos de exposición:

Giant Food, ubicado en 8941 Ox Road en Lorton, entre las 3:30 p. m. y las 5:45 p. m. del miércoles 11 de febrero.

Inova-GoHealth Urgent Care, Lorton Marketplace, ubicado en 9427 Lorton Market St. en Lorton, entre las 9:30 a. m. y la 1:30 p. m. del viernes 13 de febrero.

Sala de emergencias de Inova HealthPlex Lorton, ubicada en 9321 Sanger St. en Lorton, entre las 10 a. m. y las 12:30 p. m. del sábado 14 de febrero.

Si bien hubo varios otros casos en Virginia en lo que va del año, varios de esos pacientes también pasaron tiempo en DC y posiblemente expusieron a otros.

Si bien el caso más reciente de sarampión en Virginia se confirmó en un adulto, la mayoría de los casos anteriores afectaron a niños de 4 años o menos.

Casi todos los pacientes son residentes del norte de Virginia; solo uno de los ocho casos involucra a un residente de Virginia Central.

A qué prestar atención si ha podido estar expuesto

Se solicita a cualquier persona que haya estado expuesta al sarampión en Virginia que complete esta encuesta del departamento de salud. Las autoridades sanitarias se pondrán en contacto con usted si necesita tomar medidas adicionales.

Se considera que las personas están protegidas contra el sarampión si han recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión o nacieron antes de 1957, según los funcionarios de salud.

Si no está seguro de su estado de vacunación, puede consultar los registros de vacunación con un proveedor de atención médica o a través de un portal en línea si es de Virginia.

Si estuvo potencialmente expuesto y no está completamente vacunado, las autoridades sanitarias recomiendan que se comunique con su departamento de salud local. Existen tratamientos postexposición disponibles en ciertas situaciones, con un plazo determinado.

Los síntomas pueden aparecer hasta 21 días después de la exposición al sarampión. En este caso, el período más probable para enfermarse es entre el 18 de febrero y marzo.

Cualquier persona que esté expuesta al sarampión y note síntomas del virus debe quedarse en casa y comunicarse con un proveedor de atención médica, según el departamento de salud de Virginia.

Los primeros síntomas del sarampión incluyen sarpullido, goteo nasal, ojos llorosos, tos y fiebre superior a 38 °C. Estos síntomas suelen aparecer aproximadamente una o dos semanas después de la exposición.

Si bien es un signo revelador del sarampión, la erupción a menudo no aparece hasta tres a cinco días después de los síntomas iniciales.