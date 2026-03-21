Se retiran del mercado casi 90.000 frascos de analgésicos líquidos para niños

Casi 90.000 frascos de un analgésico infantil han sido retirados del mercado debido a informes de manchas negras y otros contaminantes, según los reguladores federales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó un aviso en línea sobre el retiro del mercado de la suspensión oral de ibuprofeno para niños de Taro Pharmaceuticals. El sitio web de la compañía indica que el producto viene en una solución con sabor a frutos rojos y se recomienda para niños de 2 a 11 años.

El aviso de la FDA indica que la retirada del producto se inició a principios de este mes después de que los clientes reportaran «una masa gelatinosa y partículas negras en el producto». Los reguladores de la agencia clasificaron la medida como una en la que el riesgo de lesiones graves o consecuencias para la salud de los consumidores es «remoto».

El medicamento fue fabricado en India por Strides Pharma Inc., empresa que produce medicamentos genéricos y de venta libre para compañías en Estados Unidos y muchos otros países. Según el aviso de la FDA, Strides fue quien inició la retirada del producto.

Ni Strides ni Taro Pharmaceuticals respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes por la mañana.